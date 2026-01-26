Τρίκαλα: Τέσσερις γυναίκες νεκρές από τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο τροφίμων «Βιολάντα» - Μία αγνοούμενη (vid)
Τρίκαλα: Τέσσερις γυναίκες νεκρές από τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο τροφίμων «Βιολάντα» - Μία αγνοούμενη (vid)

26/01/2026 • 07:20 / Τελευταία Ενημέρωση: 09:25
Ελλάδα
Ελλάδα

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στην Εθνική Οδό Τρικάλων - Καρδίτσας, που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας, εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένες σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη μίας αγνοούμενης γυναίκας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Περίπου πέντε ώρες από την «πολύ δυνατή έκρηξη» και την πυρκαγιά, φέρεται να ανασύρθηκαν τρεις εργαζόμενες απανθρακωμένες.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα με 22 πυροσβέστες που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

