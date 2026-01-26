Τρίκαλα: Τέσσερις γυναίκες νεκρές από τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο τροφίμων «Βιολάντα» - Μία αγνοούμενη (vid)

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στην Εθνική Οδό Τρικάλων - Καρδίτσας, που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας, εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένες σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη μίας αγνοούμενης γυναίκας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Περίπου πέντε ώρες από την «πολύ δυνατή έκρηξη» και την πυρκαγιά, φέρεται να ανασύρθηκαν τρεις εργαζόμενες απανθρακωμένες.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα με 22 πυροσβέστες που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Επιπλέον, μετέβη και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν οκτώ εργαζόμενοι και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. «Στο Νοσοκομείο Τρικάλων είναι έξι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους» δήλωσε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, και δεν υπάρχει κανένας φόβος και καμία ανησυχία για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων, που βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το εργοστάσιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης.