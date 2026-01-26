Κυρ. Μητσοτάκης: Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

Αναφορά στο τραγικό δυστύχημα σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα έκανε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου επισημαίνοντας ότι η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των θυμάτων ενώ η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες.

Τόνισε επίσης ότι στις δύσκολες συγκυρίες που διάγουμε είναι κρίσιμη η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία υπογραμμίζοντας ότι προχωράμε σε αχαρτογράφητα νερά και η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται σε εξέλιξη με τις εισηγήσεις των υπουργών επί των θεμάτων.