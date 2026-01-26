Εργοστάσιο Βιολάντα: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε απόσταση 8 χλμ καταγράφει την εκκωφαντική έκρηξη

Ολοκληρωτική καταστροφή φαίνεται να έχει υποστεί το εργοστάσιο της Βιολάντα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε. Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τέσσερις νεκρές εργαζόμενες, ενώ μία γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:00 π.μ., με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της πυρκαγιάς.

Βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο trikalazoom φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, πριν το ξέσπασμα της φωτιάς στην μπισκοτοβιομηχανία.

Όπως αναφέρεται, το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στα Τρίκαλα και καταγράφει τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα».

Το ίδιο μέσο επισημαίνει ότι η κάμερα βρίσκεται σε απόσταση άνω των 8 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση της έκρηξης, καθώς ο ήχος ακούγεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Το ωστικό κύμα φέρεται να διέσχισε τον αστικό ιστό, προκαλώντας δονήσεις σε παράθυρα κατοικιών και αναστατώνοντας τους κατοίκους, οι οποίοι ξύπνησαν έντρομοι. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη σφοδρότητα της έκρηξης, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε στο υπόγειο της επιχείρησης.

Δείτε το βίντεο: