Εισαγγελική έρευνα για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας με αφορμή το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια.

Συγκεκριμενα, ο Εισαγγελέας ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρονικού εγκλήματος, με στόχο να διακριβωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και εφόσον ισχύει ότι έγιναν παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, να εντοπίσει από πού προήλθαν.

Κ. Χατζηδάκης: Δεν θα αφήσουμε έτσι το θέμα του FIR Αθηνών

Την ίδια ώρα, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενος στο ζήτημα του FIR Αθηνών σημείωσε πως έχει γεννήσει εύλογα ερωτηματικά το όλο θέμα, ενώ δεσμεύτηκε πως το υπουργείο Υποδομών δεν θα αφήσει έτσι την υπόθεση, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το αίτιο αυτού του περίπλοκου τεχνικού προβλήματος.

«Για αυτό και η κυβέρνηση έχει προσφύγει ήδη στις υπηρεσίες τόσο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών όσο και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Αν χρειαστεί, ο υπουργός θα προχωρήσει μέχρι και σε ΕΔΕ. Το ταχύτερο θα δοθούν απαντήσεις, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει με θέματα ασφαλείας».

Χρ. Δήμας για το blackout στον FIR Αθηνών: Σε εξέλιξη η ΕΔΕ - Θα πέσουν κεφάλια

«Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων», επανέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας για το τεχνικό πρόβλημα που δημιούργησε «θόρυβο» σε πολλαπλές συχνότητες και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών.

«Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ναι, θα πέσουν κεφάλια», απάντησε μάλιστα στο σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων. Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Ο Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα ζητήματα»

«Εχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. ‘Εχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίκσονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες - Πρωτοφανές περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι, για πρωτοφανές περιστατικό μαζικών παρεμβολών σχεδόν σε όλες τις συχνότητες του F.I.R. Αθηνών, με ταυτόχρονη πτώση των επικοινωνιακών γραμμών, κάνει λόγο σε νεότερη ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσδίδοντας άλλη διάσταση στο πρόβλημα με τις πτήσεις, το οποίο προέκυψε από τις 9 το πρωί την Κυριακή.

Όπως αναφέρει, συγκλήθηκε Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων, κινητοποιήθηκαν τεχνικές μονάδες σε όλη τη χώρα και απογειώθηκε ειδικό αεροσκάφος για έρευνα, προκειμένου να διερευνήσει με ειδικά όργανα και τεχνικούς, την προέλευση των παρεμβολών, οι οποίες έγιναν από αέρος.

Για λόγους ασφάλειας μειώθηκε προσωρινά η χωρητικότητα πτήσεων, σε συντονισμό με το EUROCONTROL.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

Το χρονικό του τεχνικού προβλήματος

Υπενθυμίζεται πως ανεστάλησαν την Κυριακή οι πτήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε λίγο πριν τις 10.00 το πρωί με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένα στο έδαφος τα αεροσκάφη τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Από το υπουργείο Μεταφορών τονίζουν πως κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς.

«Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια» αναφέρουν ενώ έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.