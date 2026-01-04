Προς εξομάλυνση οδεύει το πρόβλημα που προέκυψε σήμερα το πρωί στον εναέριο ελλαδικό χώρο λόγω τεχνικού ζητήματος και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινά η μερική αποκατάσταση στο FIR Αθηνών, και ήδη ξεκινούν κάποιες πρώτες προσγειώσεις και αναχωρήσεις.

Το πρόγραμμα των πτήσεων θα επανέλθει σταδιακά.

Παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση από τον τεχνικό ανάδοχο του συστήματος και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε μπλακ άουτ στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Το χρονικό του προβλήματος

Υπενθυμίζεται πως ανεστάλησαν νωρίτερα οι πτήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε λίγο πριν τις 10.00 το πρωί με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένα στο έδαφος τα αεροσκάφη τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Από το υπουργείο Μεταφορών τονίζουν πως κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς.

«Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια» αναφέρουν ενώ έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

ΟΤΕ: Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ», υπογραμμίζοντας πως «είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης.

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι ουρές των επιβατών είναι μεγάλες με εκατοντάδες επιβάτες σε αναμονή ενώ από τα μεγάφωνα του αεροδρομίου ακούγεται συνεχώς ανακοίνωση που λέει ότι λόγω προβλήματος, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα και στο αεροδρόμιο Χανίων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων εξαιτίας της κατάρρευσης των κεντρικών ραδιοσυχνοτήτων που επηρεάζουν το FIR Αθηνών. Οι δύο πρώτες πρωινές πτήσεις έγιναν κανονικά ενώ οι δύο επόμενες των 11.20 και 12.15 πρός Αθήνα εμφανίζουν καθυστέρηση.