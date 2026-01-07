Έβρος: Τραυματίστηκε από πυρά παράτυπος μετανάστης στην περιοχή της Βύσσας

Ένα έκτακτο περιστατικό αναστάτωσε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, όταν μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος ένας αλλοδαπός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για 25χρονος παράτυπο μετανάστη -υπήκοο Πακιστάν.

Όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματίας είχε πυροβοληθεί στην κοιλιακή χώρα και κινδύνευε η ζωή του, οπότε πραγματοποιήθηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το e-evros.gr.

Επίσημη ενημέρωση για το γεγονός δεν υπάρχει ακόμα, αλλά μάλλον πρόκειται για γεγονός που έχει σχέση με διακίνηση παράνομων μεταναστών.

Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά, τα οποία οφείλονται κυρίως σε διαφωνίες μεταξύ διακινητών κατά τη διαδικασία μεταφοράς μεταναστών.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχουν κινητοποιηθεί οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής και καθ' όλο το μήκος του ποταμού Έβρου, ενώ ο τραυματίας παραμένει στο Νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία.