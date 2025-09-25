Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων: Δεδομένο ότι επιχειρείται καθυστέρηση της δίκης

«Από την επισκόπηση της δικογραφίας, προκύπτει ότι για κάθε θανόντα έχει γίνει ταυτοποίηση από το εργαστήριο της ΕΛ.ΑΣ. με τη μέθοδο του DNA», δήλωσε ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, Λεωνίδας Κουμπούρας.

«Αντικειμενικά, από την επισκόπηση της δικογραφίας, προκύπτει ότι για κάθε θανόντα έχει γίνει ταυτοποίηση από το εργαστήριο της ΕΛ.ΑΣ. με τη μέθοδο του DNA, ότι υπάρχει διασταύρωση αυτών των στοιχείων από την ομάδα αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών, ότι ο κάθε συγγενής έχει δώσει ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογενείας στοιχεία του DNA και έχει παραλάβει, δυστυχώς, τις σορούς και έχει υπογράψει ότι παρέλαβε και γνωρίζει ότι έχει παραλάβει τις σορούς», τόνισε σε δηλώσεις του στο MEGA.

Σχετικά με τα αιτήματα εκταφής που έχουν καταθέσει ορισμένοι συγγενείς, σημειώνει:

«Είναι δικαίωμά τους και γι’ αυτό έχουν υποβάλλει τα αιτήματα αυτά καθόλη τη διάρκεια της ανάκρισης εδώ και 2,5 έτη. Έχουν απαντηθεί αυτά τα αιτήματα. Έχουν απορριφθεί γιατί η εκταφή δεν ζητούνταν μέχρι πρότινος για να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι τα παιδιά ή οι συγγενείς τους αυτά τα οποία τους έχουν παραδοθεί, αλλά γιατί προσπαθούσαν να συνδέσουν την εκταφή με ζητήματα παράνομου φορτίου ή άλλων ουσιών. Αυτά όλα όμως έχουν εξεταστεί στη δικογραφία και θέλω να πω ότι η εκταφή είναι μία ακραία ανακριτική πράξη. Έχουν προηγηθεί άλλες ανακριτικές πράξεις, υπάρχουν εκθέσεις μέσα στη δικογραφία, πραγματογνωμοσύνες, που δείχνουν τι έχει συμβεί».

«Εγώ νομίζω ότι αντικειμενικά όλοι θα πρέπει να είναι καλυμμένοι. Αν αρχίσουμε και αμφισβητούμε όλους τους θεσμούς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε σε κάποια δίκη», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας:

«Το DNA ταυτοποιεί ότι η σορός η συγκεκριμένη, η κάθε σορός ή τα τμήματα σορών, ανήκουν στα άτομα τα οποία ήταν αρχικά αγνοούμενα. (…) Φαίνεται στην ιατροδικαστική έκθεση η αιτία θανάτου για όλους τους θανόντες».

«Δεδομένο ότι επιχειρείται καθυστέρηση της δίκης»

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι κάποιοι συνάδελφοί του θέλουν να καθυστερήσουν την έκβαση της δίκης, απαντά:

«Το πιθανολογώ σφόδρα, είναι δεδομένο αυτό, ότι επιχειρείται μία καθυστέρηση της δίκης».