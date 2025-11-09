Βορίζια: Αγροτεμάχιο με επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ πίσω από τη βόμβα - Το οικογενειακό συμβούλιο που προηγήθηκε

Κάποια αγροτεμάχια που πήρε η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων, μαζί με μία επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται πως στάθηκε αφορμή για τη βόμβα στο σπίτι των πρώτων στα Βορίζια.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι μακροχρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών φαίνεται να εντάθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη αγόρασε ένα αγροτεμάχιο ανάμεσα σε άλλα ιδιοκτησίας των Καργάκηδων. Για αυτό το αγροτεμάχιο, ο ιδιοκτήτης του έλαβε μια σημαντική επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της αντίπαλης οικογένειας. Αυτό το γεγονός σύμφωνα με τους αξιωματούχους της ΕΛ.ΑΣ προκάλεσε την οργή και τη ζήλια μελών της οικογένειας Καργάκη, το οποίο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σπιτιού μέλους της αντίπαλης οικογένειας στη γειτονιά τους, αποφάσισαν να αντιδράσουν.

Ετσι φέρονται να αποφάσισαν να αντιδράσουν και μάλιστα, πληροφορίες του καναλιού από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αναφέρουν ότι η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης προήλθε μετά από ένα «οικογενειακό συμβούλιο».

Στο «συμβούλιο» αυτό τρία μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, αποφάσισαν να αντιδράσουν, για να ακολουθήσει το μακελειό του Σαββάτου.

Από την πρώτη ανάλυσή τους προκύπτει ότι η οικογενειακή «ομάδα κρούσης», απαρτιζόταν από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός, και δύο τουλάχιστον συγγενικά πρόσωπα, που συνέργησαν. Για αυτούς τους δύο συνεργούς, όπως επισημαίνουν αρμόδιες αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είναι ο 43χρονος «ελεύθερος σκοπευτής» με το καλάσνικοφ, κουνιάδος του νεκρού, που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο της 56χρονης, και ο 48χρονος ξάδερφος του νεκρού, ο οποίος αποτυπώνεται στο βίντεο των δολοφονικών πυρών του πολεμικού όπλου δίπλα στον δράστη.

Στο ρεπορτάζ σημειώνουν επίσης ότι η δράση τους έγινε παρακινούμενη από το οικογενειακό περιβάλλον καθώς κάποιοι συμφώνησαν πως δεν έπρεπε να επιτρέψουν στους Φραγκιαδάκηδες να μείνουν στη δική τους περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό της περασμένης εβδομάδας έχουν αποδειχθεί άκαρπες. Οι αστυνομικοί έχουν ψάξει σε κάθε απίθανο μέρος, ακόμη και σε… νεκροταφεία, ωστόσο δεν έχουν εντοπίσει κάτι.

Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι κατά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί σε σπίτια, είναι ότι σε ορισμένα βρήκαν καδραρισμένα… εντάλματα σύλληψης σαν ένα τύπου «τίτλος τιμής».