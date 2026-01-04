ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις επικοινωνίες που προκάλεσαν χάος στις πτήσεις

Το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, το πρωί της Κυριακής, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ. Η εναέρια κυκλοφορία επανήλθε κανονικά, ενώ με δήλωσή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε ότι «δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων»

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Πολτικής Αεροπορίας, αναφέρει:

«Το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Οι γενεσιουργιές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.

Η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

Χρίστος Δήμας: Δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων

Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Όπως ανέφερε, αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).

Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.

Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).

Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).

Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.

Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη, κατέληξε.

Αυξήθηκε η χωρητικότητα σε 45 πτήσεις από 35 την ώρα

Μετά τις 4 το μεσημέρι υπήρξε σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα ελληνικά αεροδρόμια μετά το σημερινό «μπλακ αουτ» που δημιουργήθηκε λόγω του προβλήματος στις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λίγο μετά τις 16:00 αυξάνεται η χωρητικότητά στον εναέριο χώρο σε 45 αεροσκάφη από 35 την ώρα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων συνεχίζονται», ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Aegean

Σε συνέχεια του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η AEGEAN ενημερώνει ότι από τις 09:35 έως και τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια.

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 12:20 - 18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας άρχισε λίγο πριν τις 18:00.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου μας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού.

Οι επιπτώσεις επιτείνονται από το γεγονός ότι, αρκετά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αλυσίδα. Σημαντικός αριθμός επιβατών έχει επηρεαστεί, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επιστροφής μετά τις εορτές.

Η AEGEAN καταβάλλει κάθε δυνατή μέριμνα για την υποστήριξη των επιβατών της και απολογείται ειλικρινά για τις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση.

Με την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αποτέλεσε την πηγή του προβλήματος, η λειτουργία της εταιρείας εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας. Η AEGEAN θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις.