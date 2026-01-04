ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες- Πρωτοφανές περιστατικό

Για πρωτοφανές περιστατικό μαζικών παρεμβολών σχεδόν σε όλες τις συχνότητες του F.I.R. Αθηνών, με ταυτόχρονη πτώση των επικοινωνιακών γραμμών, κάνει λόγο σε νεότερη ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσδίδοντας άλλη διάσταση στο πρόβλημα με τις πτήσεις, το οποίο προέκυψε από τις 9 το πρωί την Κυριακή.

Όπως αναφέρει, συγκλήθηκε Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων, κινητοποιήθηκαν τεχνικές μονάδες σε όλη τη χώρα και απογειώθηκε ειδικό αεροσκάφος για έρευνα, προκειμένου να διερευνήσει με ειδικά όργανα και τεχνικούς, την προέλευση των παρεμβολών, οι οποίες έγιναν από αέρος.

Για λόγους ασφάλειας μειώθηκε προσωρινά η χωρητικότητα πτήσεων, σε συντονισμό με το EUROCONTROL.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

Βλάβη κεραίας της ΥΠΑ στα Γεράνεια Όρη;

Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από την έως τώρα έρευνα που πραγματοποίησαν, τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης. Μάλιστα, αναφορές κάνουν λόγο για πιθανό πρόβλημα από βλάβη σε κεραία στα Γεράνεια Όρη που εξυπηρετεί το FIR Αθηνών, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος θα συνεχιστεί - αλλά δεν φαίνεται έως τώρα κάτι πιο σύνθετο από ένα τυχαίο γεγονός.

Το χρονικό του τεχνικού προβλήματος

Υπενθυμίζεται πως ανεστάλησαν νωρίτερα οι πτήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε λίγο πριν τις 10.00 το πρωί με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένα στο έδαφος τα αεροσκάφη τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Από το υπουργείο Μεταφορών τονίζουν πως κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς.

«Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια» αναφέρουν ενώ έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

ΟΤΕ: Ο έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ

Σε νέα ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ ξεκαθάρισε ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά, προσθέτοντας ότι «δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι ουρές των επιβατών είναι μεγάλες με εκατοντάδες επιβάτες σε αναμονή ενώ από τα μεγάφωνα του αεροδρομίου ακούγεται συνεχώς ανακοίνωση που λέει ότι λόγω προβλήματος, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.

Ηράκλειο: Δεκάδες επιβάτες σε αναμονή στο Αεροδρόμιο Ν.Καζαντζάκης

Σε στάση αναμονής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αλλά τελικά δεν ταξίδεψαν λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν «καθηλωθεί» επιβάτες μέχρι στιγμής τριών πτήσεων, συγκεκριμένα δύο πτήσεων εσωτερικού και μίας πτήσης για το εξωτερικό.

Πάντως, όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και αναμένουν με υπομονή την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκτέλεση των πτήσεών τους.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα και στο αεροδρόμιο Χανίων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων εξαιτίας της κατάρρευσης των κεντρικών ραδιοσυχνοτήτων που επηρεάζουν το FIR Αθηνών. Οι δύο πρώτες πρωινές πτήσεις έγιναν κανονικά ενώ οι δύο επόμενες των 11.20 και 12.15 πρός Αθήνα εμφανίζουν καθυστέρηση.