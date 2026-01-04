Αποκατάσταση εναέριας κυκλοφορίας: Αυξάνεται η χωρητικότητα σε 45 πτήσεις από 35 την ώρα

Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στα ελληνικά αεροδρόμια μετά το σημερινό «μπλακ αουτ» που δημιουργήθηκε λόγω του προβλήματος στις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λίγο μετά τις 16:00 αυξάνεται η χωρητικότητά στον εναέριο χώρο σε 45 αεροσκάφη από 35 την ώρα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων συνεχίζονται», ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία.