ΟΤΕ για το ζήτημα στον FIR Αθηνών: Κανένα τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Σε νέα ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ ξεκαθάρισε ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά, προσθέτοντας ότι «δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά.

Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.