ΟΤΕ για το ζήτημα στον FIR Αθηνών: Κανένα τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα
04/01/2026 • 15:56
Ελλάδα
Σε νέα ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ ξεκαθάρισε ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά, προσθέτοντας ότι «δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά. 

Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

