Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Με βασικό άξονα τον νέο Κρατικό Προϋπολογισμό, η ΑΔΕΔΥ προχώρησε στην κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στην οποία συμμετέχει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό και για στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και των αγροτών.

Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τρίτη οι δήμοι όλης της χώρας μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε μια συμβολική κίνηση, ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ -σχετική ενημέρωση στις ιστοσελίδες των δήμων.

Τι ισχύει με τα Μέσα Μεταφοράς

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία και πώς.

Σημειώνεται ότι, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκήρυξαν στάση εργασίας την Τετάρτη (17/12) από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

