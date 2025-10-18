Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, αλλάζει η ώρα σε χειμερινή, με τους δείκτες να γυρνούν μια ώρα πίσω.

Φέτος η αλλαγή της ώρας θα γίνει την επόμενη Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».