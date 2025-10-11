Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα και τίθεται σε ισχύ η χειμερινή με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω τους δείκτες.

Για τη φετινή χρονιά, το 2025, η ημερομηνία αλλαγής της ώρας είναι η 26 Οκτωβρίου. Επομένως, την ώρα 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείχνουν 03:00.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

Κάθε πότε αλλάζει η ώρα

Η χειμερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (την ώρα 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείχνουν 03:00)

Η θερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα μπροστά, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (την ώρα 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, δηλαδή να δείχνουν 04:00).





