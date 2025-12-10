Αχαΐα: Μαθητές αγροτικών περιοχών έκαναν κατάληψη στα σχολεία τους για συμπαράσταση στους αγρότες γονείς τους

Σε κατάληψη των σχολείων τους προχώρησαν μαθητές αγροτικών περιοχών της Αχαΐας ως ένδειξη συμπαράστασης στις οικογένειες τους που συμμετέχουν στα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για τα Γυμνάσια Φαρρών, Σταυροδρομίου, Ριόλου, Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και τα Λύκεια Ερυμάνθειας και Φαρρών.

Μάλιστα, οι μαθητές στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι προχωρούν στις καταλήψεις με στόχο να στηρίξουν τους γονείς τους που βρίσκονται στα μπλόκα και έχουν στο πλευρό τους και τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φαρρών, καθώς και τον δήμαρχο του Δήμου Ερυμάνθου.

Την επιστολή, υπογράφει η πρόεδρος του 15μελους του Λυκείου Φαρρών, που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 8/12, το σχολείο των Φαρρών παραμένει κλειστό, στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών, των ανθρώπων που αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό τους γονείς και τις οικογένειές μας».