Αγροτικά μπλόκα: Αποκλείστηκε ο αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας.

Μέχρι και μετά τις 20:00, η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας της Ηλείας.

Επίσης, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.