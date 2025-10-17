Ζελένσκι: Συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους Patriot και Tomahawk, τους οποίους επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο προκειμένου να αμυνθεί έναντι της ρωσικής εισβολής.

«Συζητήσαμε για την ικανότητα παραγωγής της Raytheon, πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και το ενδεχόμενο κοινής ουκρανοαμερικανικής παραγωγής», επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι, λίγες ώρες προτού συναντηθεί για τρίτη φορά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση έγινε πριν την προγραμματισμένη για σήμερα συνομιλία του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ο Ζελένσκι επιθυμεί να πείσει να παραδώσει πυραύλους Tomahawk στη χώρα του.

Χθες Πέμπτη ο Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η παράδοση Tomahawk στο Κίεβο "θα βλάψει σημαντικά" τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις και τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μετά το τηλεφώνημα αυτό ο Τραμπ εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μειώσουν τα δικά τους αποθέματα σε Tomahawk.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο, οι Αμερικανοί κατασκευαστές όπλων "έχουν ανάγκη ένα πολιτικό μήνυμα" προκειμένου να αρχίσουν τις παραδόσεις εξοπλισμού στο Κίεβο.

Σε άλλη ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι συναντήθηκε και με εκπροσώπους της Lockheed Martin.

"Παρουσίασα τις συγκεκριμένες ανάγκες της Ουκρανίας σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τους αντίστοιχους πυραύλους, όπως και για αεροσκάφη F-16", πρόσθεσε.

Οι Tomahawk στην Ουκρανία ανοίγουν δίαυλο επικοινωνίας - Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Η νέα συνάντηση που ανακοίνωσε πως θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά από την επικοινωνία τους την Πέμπτη «αδυνατίζει» την πίεση που ασκούσε τις τελευταίες εβδομάδες η Ουάσινγκτον στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν έγινε λίγες ώρες προτού ο Αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί αργότερα μέσα στη μέσα με τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως υποστηρίζει το Bloomberg, το ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον Ζελένσκι είναι πως ο Τραμπ φάνηκε αναποφάσιστος για την αποστολή πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ προς το Κίεβο καθώς και για το να πιέσει την αμερικανική γερουσία για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

«Χρειαζόμαστε Tomahawk και για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό». Όσον αφορά τις κυρώσεις, είπε ότι η πίεση των Ρεπουμπλικάνων για τη λήψη νέων σκληρών μέτρων «μπορεί να μην είναι η ιδανική στιγμή, αλλά θα μπορούσε να συμβεί σε μια ή δύο εβδομάδες».