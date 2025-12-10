Ζελένσκι: Ουκρανία και ΗΠΑ θα μιλήσουν σήμερα για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους τους για ζητήματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ειρήνη με τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, Ζελένσκι δήλωσε, επίσης, ότι «το ευρύτερο πλαίσιο των 20 σημείων για ένα σχέδιο ειρήνης θα παραδοθεί στις ΗΠΑ «στο άμεσο μέλλον».

We continue to communicate with all our partners on a daily basis, virtually 24/7, to identify doable and realistic steps to bring the war to an end. Everything must be reliable and dignified for Ukraine.



Today’s schedule includes a conversation with the U.S. side regarding a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι προσθέτει ότι «συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με όλους τους εταίρους μας σε καθημερινή βάση, σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να εντοπίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου. Όλα πρέπει να είναι αξιόπιστα και αξιοπρεπή για την Ουκρανία».

Επίσης, μέσω της ανάρτησής του γνωστοποιεί ότι αύριο η «Συμμαχία των Προθύμων» θα συνεδριάσει πάλι για να «εγγυηθούμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας».

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος καταλήγει την ανάρτησή του, σημειώνοντας πως «πιστεύουμε ότι η ειρήνη δεν έχει εναλλακτική λύση και τα βασικά ερωτήματα είναι πώς να αναγκάσουμε τη Μόσχα να σταματήσει τις δολοφονίες και τι συγκεκριμένα θα αποτρέψει τη Ρωσία από μια τρίτη εισβολή».