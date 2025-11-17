Ζελένσκι για την προμήθεια 100 Rafale: Η συμφωνία με τη Γαλλία θα ενισχύσει σημαντικά την ουκρανική άμυνα

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία της χώρας του με τη Γαλλία για την παραλαβή 100 μαχητικών Rafale και οκτώ συστημάτων αεράμυνας SAMP/T θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε ενημέρωση στο Παρίσι, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ενδέχεται στο μέλλον να εξετάσει τη συμπαραγωγή των Rafale, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συζητήσει με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν τρόπους επιτάχυνσης των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Με τη σειρά του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι βέβαιος πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της Ουκρανίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ απαιτεί μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, ανέφερε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχθηκε στο Παρίσι τη Δευτέρα.

Ο Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα είχε ζητήσει την αποπομπή δύο υπουργών, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων, το οποίο έχει προκαλέσει νέο κύμα λαϊκής οργής κατά της κυβέρνησης.

Ο Μακρόν επανέλαβε τη συμφωνία για την πώληση 100 μαχητικών Rafale, που κατασκευάζονται από τη γαλλική Dassault Aviation AM.PA.

Πρόσθεσε επίσης ότι η γαλλική εταιρεία παραγωγής τρένων Alstom ALSO.PA υπέγραψε συμβόλαιο αξίας περίπου 475 εκατ. ευρώ (551,05 εκατ. δολαρίων) για την προμήθεια μηχανών έλξης στον ουκρανικό σιδηροδρομικό φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ουκρανία υπέγραψε επιστολή πρόθεσης με τη Γαλλία για την προμήθεια 100 μαχητικών Rafale μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι επισκέπτεται το Παρίσι για συνομιλίες με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε μια περίοδο που οι σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες και η Μόσχα αναφέρει χερσαίες προελάσεις στη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια.

❗️🇺🇦Volodymyr Zelenskyy arrived at the 🇫🇷Elysee Palace pic.twitter.com/rrrmgWG3VG — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 17, 2025

«Θα είναι η κορυφαία αεράμυνα, μία από τις κορυφαίες στον κόσμο», είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, αφότου υπέγραψε την επιστολή πρόθεσης με τον Μακρόν μπροστά σε ένα Rafale και τις γαλλικές και ουκρανικές σημαίες στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Βιγιακουμπλέ.

Today marks a significant moment, truly historic for both our nations – France and Ukraine. Together with Emmanuel Macron, we signed a Declaration of Intent on Cooperation in the Acquisition of Defense Equipment for Ukraine. This document enables Ukraine to procure military… pic.twitter.com/0qzG41IsnP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2025

Μάλιστα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ τόνισε ότι «σήμερα σηματοδοτείται μια σημαντική στιγμή, πραγματικά ιστορική και για τα δύο έθνη μας - τη Γαλλία και την Ουκρανία», αναφερόμενος στη συμφωνία για τα Rafale

«Κοινά έργα μεταξύ των αμυντικών μας τομέων θα ξεκινήσουν επίσης φέτος – θα συμπαράγουμε drones αναχαίτισης και θα εργαστούμε για την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών και εξαρτημάτων που μπορούν να ενσωματωθούν σε ουκρανικά drones», σημείωσε.

Νέα αεροσκάφη, νέες ενισχύσεις, νέα βήματα για την ενίσχυση του στρατού μας και της χώρας μας. Είμαι βαθιά ευγνώμων στη Γαλλία, στον πρόεδρο Μακρόν και σε όλο τον γαλλικό λαό», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Το Ελιζέ επιβεβαίωσε τον αριθμό των Rafale και σημείωσε ότι η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει επίσης συστήματα αεράμυνας, βόμβες και drones, πέρα από τα μαχητικά της Dassault AM.PA, αφορά νέο υλικό και όχι μεταφορά από τα γαλλικά αποθέματα.

«Προγραμματίζουμε Rafale, 100 Rafale — είναι τεράστιο. Αυτό χρειάζεται για την ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Μακρόν στο LCI TV, προσθέτοντας ότι η συμφωνία είναι επίσης καλή είδηση για τη Γαλλία και τη Dassault.

Σημειώνεται ότι, οι μετοχές της Dassault εκτινάχθηκαν και κατέγραφαν άνοδο 7,4% στις 11:37 GMT.

Η επιστολή πρόθεσης αποτελεί πολιτική δέσμευση και όχι εμπορική συμφωνία, η οποία θα ακολουθήσει αργότερα, ανέφερε το Ελιζέ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της προγραμματισμένης χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων — κάτι που η ΕΕ δεν έχει ακόμη εγκρίνει.

Η Γαλλία εξετάζει τη μακροπρόθεσμη ισχύ του ουκρανικού στρατού

Σύμφωνα με το Reuters, η αξιοποίηση των προηγμένων Rafale θα απαιτήσει χρόνο, δεδομένου του απαιτητικού προγράμματος εκπαίδευσης των πιλότων.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες διεξάγονται συζητήσεις για το πώς η Γαλλία θα μπορούσε να παράσχει πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη στην ουκρανική αεράμυνα, μολονότι η κυβέρνηση Μακρόν αντιμετωπίζει πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια, εγείροντας ερωτήματα για το πόσα μπορεί πραγματικά να προσφέρει η χώρα.

Ο Μακρόν δεσμεύτηκε τον περασμένο μήνα να προσφέρει περισσότερα μαχητικά Mirage, αφού αρχικά είχε υποσχεθεί την παράδοση έξι, καθώς και μια νέα παρτίδα πυραύλων επιφανείας-αέρος Aster 30, που παράγονται από την ευρωπαϊκή κοινοπραξία MBDA, για τις μπαταρίες αεράμυνας SAMP/T που χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

Η Γαλλία, μαζί με τη Βρετανία, έχει προωθήσει τη δημιουργία ενός συνασπισμού περίπου 30 χωρών που θα είναι πρόθυμες να αποστείλουν στρατεύματα και μέσα στην Ουκρανία ή κατά μήκος των δυτικών συνόρων της, μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα διαθέτει επαρκή μακροπρόθεσμη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, ώστε ο στρατός της να παραμένει αρκετά ισχυρός για να αποτρέπει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Σε ενημέρωση προς τα μέσα πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι, το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι στόχος είναι «να τεθεί η γαλλική αριστεία στη βιομηχανία όπλων στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας» και «να της δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει τα συστήματα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στη ρωσική επιθετικότητα».

Ο Ζελένσκι παρακολούθησε το πρωί ενημέρωση από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Dassault, προτού υπογράψει την επιστολή πρόθεσης.

Ξεχωριστό φόρουμ το απόγευμα θα συγκεντρώσει ουκρανικές και γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των drones, ώστε να εξετάσουν πώς μπορούν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους.

Μακρόν: Μεγάλη Ημέρα

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε «Μεγάλη Ημέρα» και ανέβασε μία φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.