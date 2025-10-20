Ζελένσκι: Η Ουκρανία προετοιμάζει σύμβαση για την αγορά 25 συστημάτων Patriot

Η Ουκρανία ετοιμάζει σύμβαση για την προμήθεια 25 συστημάτων αεράμυνας Patriot, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητες του Κιέβου να αμυνθεί έναντι των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια συνάντησης την Κυριακή, οι οποίες εγκρίθηκαν για δημοσίευση τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι τα συστήματα θα παραδίδονται ετησίως για αρκετά χρόνια. Παράλληλα, η Ουκρανία θα επιδιώξει ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη να δώσουν προτεραιότητα στο Κίεβο στην ουρά για την προμήθεια των συστημάτων.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι πρόσθεσε επίσης ότι θα ήταν πρόθυμος να ταξιδέψει στη Βουδαπέστη, όπου πρόκειται να συναντηθούν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που προταθεί μια τριμερής συνάντηση ή κάποια μορφή «διπλωματίας εμπορευματοκιβωτίων».

Η Ουκρανία, της οποίας οι υποδομές φυσικού αερίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ρωσικές επιδρομές, ενδέχεται να εισαγάγει φέτος τον χειμώνα φυσικό αέριο αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ακόμα.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) θα μπορούσε να παραδίδεται μέσω τερματικών σταθμών στην Πολωνία και την Ελλάδα. Στο μέλλον, πρόσθεσε, η Ουκρανία ενδέχεται να κατασκευάσει τον δικό της τερματικό σταθμό σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες.