Ζελένσκι: Η Κίνα κάνει βήματα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη, μετά από έκθεση του επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών του Κιέβου, ότι η Κίνα προχωρά σε ενέργειες για την ενίσχυση της συνεργασίας της με τη Ρωσία.

A report from the Head of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, Oleh Ivashchenko.

«Μια έκθεση από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, Όλεγκ Ιβασένκο. Υπήρχαν πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής γύρω από την Ουκρανία και την οικονομική κατάσταση στη Ρωσία - συγκεκριμένα, την εξάρτηση των εταιρειών και του κρατικού της συστήματος από τις κινεζικές επενδύσεις, τεχνολογίες και πολιτικές προτεραιότητες.

Παρακολουθούμε μια αυξανόμενη τάση αποκυριάρχησης τμημάτων της ρωσικής επικράτειας υπέρ της Κίνας - κυρίως μέσω της χρήσης γης πλούσιας σε πόρους και της πώλησης σπάνιων πόρων στην Κίνα. Σημειώνουμε επίσης ότι η Κίνα λαμβάνει μέτρα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των εταίρων έχουν παρόμοιες πληροφορίες.

Έδωσα εντολή στην Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού να παρακολουθεί πιο ουσιαστικά τη συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου – σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας, καθώς και σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τα συμφέροντα των εταίρων μας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παγκόσμια ασφάλεια δεν πρέπει να υπονομευθεί επειδή η διάθεση της Ρωσίας για επιθετικότητα παραμένει αμείωτη. Ο Όλεγκ Ιβαστσένκο αναφέρθηκε επίσης στις πολιτικές εκστρατείες που ξεκίνησε η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

Θα αντιμετωπίσουμε και θα εμποδίσουμε τις δραστηριότητες όλων των παραγόντων που βοηθούν τον εχθρό. Ξεχωριστά, συζητήσαμε το έργο της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού για την υποστήριξη της επιστροφής των Ουκρανών παιδιών και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών κρατουμένων. Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθούν!».