Ζελένσκι: Η άφιξη του Πούτιν στην Αλάσκα αποτελεί μια «νίκη» για το Κρεμλίνο

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή άφιξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί «νίκη» για το Κρεμλίνο.

«Πρώτον, ο Πούτιν θα έχει μια συνάντηση στο αμερικανικό έδαφος, κάτι που είναι, θεωρώ, για τον ίδιο μια προσωπική νίκη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η συνάντηση αυτή βγάζει τον Ρώσο πρόεδρο από την «απομόνωσή» του και καθυστερεί πιθανές αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε οποιαδήποτε απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς για τον τερματισμό του πολέμου με τη Μόσχα, ενόψει της συνόδου μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, η οποία εγείρει φόβους στο Κίεβο για μια συμφωνία σε βάρος του.

«Δεν θα αποσυρθούμε από το Ντονμπάς (σ.σ. το οποίο περιλαμβάνει τις ουκρανικές περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ)», δήλωσε ο Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι εάν αυτό το έδαφος τεθεί υπό τον έλεγχο της Μόσχας, θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από το Κρεμλίνο ως εφαλτήριο για μια «μελλοντική επίθεση» κατά της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι «ομάδες» Ρώσων στρατιωτών προωθήθηκαν περίπου 10 χλμ. εντός ορισμένων τομέων του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, σημειώνοντας ότι οι μονάδες αυτές «θα καταστραφούν», καθώς η προώθηση αυτή εγείρει φόβους για μια σημαντική εξέλιξη.

Οι ομάδες αυτές «δεν έχουν βαρείς εξοπλισμούς, μόνο τα όπλα στα χέρια τους. Κάποιες καταστράφηκαν, άλλες αιχμαλωτίστηκαν. Θα βρούμε τις υπόλοιπες και θα τις καταστρέψουμε σύντομα», είπε ο Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι αυτές οι επιθέσεις στόχευαν στη δημιουργία «του αφηγήματος» ότι «η Ρωσία προελαύνει και η Ουκρανία ηττάται» ενόψει της συνάντησης Πούτιν–Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προετοιμάζει «νέες επιχειρήσεις επίθεσης» σε τρεις τομείς του μετώπου: «Ζαπορίζια, Ποκρόβσκ και Νοβοπάβλιβκα».