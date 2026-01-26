Ζελένσκι για συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι με τη Ρωσία: Στο τραπέζι τέθηκαν στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα

Σε τριμερείς επαφές που πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχε ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε συνομιλίες με την αμερικανική και τη ρωσική πλευρά, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ, πρόκειται για την πρώτη μορφή τριμερούς διαλόγου μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Our delegation’s report following talks in the UAE with the American and Russian sides. This was the first format of a trilateral dialogue on ending the war in a long time. The meetings covered a range of important issues – primarily military, essential to bringing the war to an… pic.twitter.com/O7tDoaRs0c — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 26, 2026

Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, με έμφαση σε στρατιωτικά θέματα που θεωρούνται απαραίτητα για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και σύνθετα πολιτικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, ενώ – όπως σημείωσε – αναλύθηκαν διεξοδικά οι βασικές θέσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι παρουσίασε το πλαίσιο για τη συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας.

Οι προετοιμασίες, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για νέες τριμερείς συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας.