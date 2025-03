Για ανάγκη σύναψης ειρήνης «άνευ όρων» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τόνισε πως όποιες συζητήσεις αφορούν τα εδάφη πρέπει να γίνουν σε δεύτερο χρόνο. Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, είπε πως η «συμμαχία των προθύμων» περνάει σε επιχειρησιακή φάση, ενώ πυρετώδεις είναι και οι επαφές ανάμεσα σε Λευκό Οίκο και Κρεμλίνο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Η ειρήνη πρέπει να αρχίσει άνευ όρων» και «αν η Ρωσία δεν το θέλει αυτό, τότε πρέπει να ασκηθεί ισχυρή πίεση μέχρι να το κάνει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι το ζήτημα εδαφικής κυριαρχίας στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι «περίπλοκο» και θα πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αυτή η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, όπου είπε ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά και ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς συζήτησαν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι συμμετείχε εξ αποστάσεως σε σύνοδο κορυφής των συμμάχων της Ουκρανίας νωρίτερα σήμερα, όπου επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η σιωπή της Ρωσίας για την 30ήμερη κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι «ο Πούτιν θα παρατείνει» τον πόλεμο.

«Μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να είχε ήδη συμβεί, αλλά η Ρωσία κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει», προσθέτει σε δήλωση στο X.

I received a report from Commander-in-Chief Syrskyi.

Defense of our positions in the Donetsk region and other frontline areas. I am grateful to all Ukrainian units for their resilience and effectiveness in destroying the occupier. The situation in the Pokrovsk direction has been… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2025

Κατηγορεί τον Πούτιν ότι λέει ψέματα για την κατάσταση στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Κουρσκ, όπου η Ρωσία έχει δηλώσει ότι έχει ανακαταλάβει δύο χωριά και οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται περικυκλωμένες. Ο Ζελένσκι λέει ότι ο στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εκεί και έχει «σταθεροποιήσει» την κατάσταση στην πρώτη γραμμή στο Ντόνετσκ.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας - περισσότερα από τρία χρόνια μάχης και καταστροφής πλήρους κλίμακας», αναφέρει η ανάρτηση στο X. «Για να σταματήσει αυτό, χρειάζεται ενεργή πίεση, όχι μόνο συνομιλίες».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι «κλειδί για να γίνει η ειρήνη αξιόπιστη και διαρκής», συνεχίζει, και «η ειρήνη θα είναι πιο αξιόπιστη με τα ευρωπαϊκά σώματα στο πεδίο και την αμερικανική πλευρά ως backstop».

Τελειώνει με έκκληση να ενωθούν όχι μόνο η Ευρώπη και η G7 αλλά «όλες οι άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο για χάρη της ειρήνης».

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η Ρωσία είναι το μόνο εμπόδιο για ειρήνη».

Aντιπροσωπεία που θα αναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκρότησε μια «αντιπροσωπεία» ενόψει της έναρξης διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας «δίκαιης ειρήνης» με τη Ρωσία, με βάση διάταγμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρίι Γέρμακ, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρίας Πάβλο Παλίσα θα μετέχουν σε αυτήν την επιτροπή που θα συζητά με τους «διεθνείς εταίρους» της Ουκρανίας.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι αποτελούσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία στις συζητήσεις που είχε την Τρίτη το Κίεβο στη Σαουδική Αραβία με τις ΗΠΑ, οι οποίες κατέληξαν σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο ο Ζελένσκι κατηγόρησε, ωστόσο, τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις συζητήσεις για την επίτευξη εκεχειρίας 30 ημερών, με στόχο να ενισχύσει προηγουμένως τη θέση της στα πεδία των μαχών. Οι Ρώσοι «θέλουν μια πιο ισχυρή θέση πριν από την εκεχειρία. Η καθυστέρηση στη διαδικασία συνδέεται με το γεγονός ότι (…) θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στο πεδίο της μάχης», υποστήριξε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «περίπλοκο» το εδαφικό ζήτημα και είπε ότι θα πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τόνισε όμως ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ως ρωσικά τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συζήτησαν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους αξιωματούχους στις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Μόσχα.

Οι σύμμαχοι πρέπει να πάρουν «σαφείς θέσεις»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στους Δυτικούς συμμάχους της χώρας του ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν «μια ξεκάθαρη θέση για τις εγγυήσεις ασφαλείας», επιμένοντας ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική δύναμη θα πρέπει να σταθμεύει στο ουκρανικό έδαφος.

«Αυτή είναι η εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, όπου ανάρτησε και μια φωτογραφία του από την τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε.

Στάρμερ: Η «συμμαχία των προθύμων» περνάει σε επιχειρησιακή φάση

αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων» θα καταρτίσει σχέδια για να βοηθήσει την ασφάλεια της Ουκρανίας «στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα», στην περίπτωση που επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, αφού ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ με περίπου 25 ηγέτες άλλων χωρών, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

«Θα ενισχύσουμε την άμυνα και τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και θα είμαστε έτοιμοι να αναπτυχθούμε ως συμμαχία των προθύμων, στην περίπτωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ώστε να βοηθήσουμε την ασφάλεια της Ουκρανίας στην ξηρά, τη θάλασσα και τους αιθέρες», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσουν στη Βρετανία οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των συμμαχικών χωρών για να συγκεκριμενοποιήσουν τα σχέδια διαφύλαξης της ειρήνης, εφόσον υπάρξει μια εκεχειρία με τη Μόσχα.

Το «ναι μεν, αλλά» της Ρωσίας «δεν αρκεί» και όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη συμφώνησαν να ασκήσουν συλλογική πίεση στη Μόσχα, ώστε να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, πρόσθεσε.

«Ο κόσμος χρειάζεται δράση... όχι κενά λόγια και όρους. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές, αργά ή γρήγορα, ο Πούτιν θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», συνέχισε. «Αυτή είναι η στιγμή που τα όπλα σιωπούν», τόνισε, σύμφωνα με το BBC.

Έχουμε μια «ισχυρότερη συλλογική αποφασιστικότητα», τόνισε ακόμα ο Στάρμερ, και «νέες δεσμεύσεις τέθηκαν στο τραπέζι σήμερα το πρωί», ωστόσο δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει τώρα να περάσουμε σε μια «επιχειρησιακή φάση», σημείωσε και πρόσθεσε: συγκεντρώνουμε «πολιτική και στρατιωτική δυναμική».

Το χάος που δημιουργεί η Ρωσία πλήττει τους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων, ανεβάζοντας το κόστος ζωής και ενέργειας, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να επιδιώκει τη στήριξη της Ουάσινγκτον, ο Στάρμερ είπε ότι τα σχέδια για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τη συνεργασία των ΗΠΑ.

«Η θέση μας για τις ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει. Ήμουν σαφής ότι πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Μιλάμε με τις ΗΠΑ σε καθημερινή βάση», είπε, σημειώνοντας ότι ο σύμβουλός του για θέματα εθνικής ασφάλειας επέστρεψε σήμερα από την Ουάσινγκτον.

Πιέσεις στη Ρωσία

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ σημείωσε ότι είναι σημαντικό «να ασκηθούν πιέσεις» στη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και συμφωνήσει σε μια εκεχειρία.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε από την πλευρά της ότι η χώρα της θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους και τους άλλους Δυτικούς εταίρους της, καθώς και με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν σκοπεύει να συμμετέχει σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική δύναμη που θα σταλεί στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι «στηρίζει μια εκεχειρία που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη».

Μετά τη Σύνοδο περίπου 25 ηγετών που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία και την οποία συγκάλεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε στο «Χ»:

«Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας στη συμφωνία για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία. Τώρα η Ρωσία πρέπει να δείξει τη βούληση της να υποστηρίξει την κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και οι προσπάθειες της Ευρώπης για την Άμυνα, μέσα από το σχέδιο «Επανεξοπλισμού της Ευρώπης» και της αύξησης των αμυντικών δαπανών.

Thank you @Keir_Starmer for hosting the leaders' meeting today.



We reiterate our support to Ukraine’s agreement to a ceasefire.



Now Russia has to show that it is willing to support a ceasefire leading to a just and lasting peace.



In the meantime, we will support strengthening… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2025

«Η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι έχει την πολιτική βούληση να τερματίσει τον πόλεμο», τονίζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά την τηλεδιάσκεψη. «Η Ρωσία πρέπει να δείξει την πολιτική βούληση να τερματίσει τον πόλεμο.

Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται σε θέση ισχύος στις μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση της Ουκρανίας και την αποτελεσματικότητα της 'Αμυνάς της μέσα από την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη, για να επιτύχει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει ο Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο «Χ».

Thank you, @Keir_Starmer, for organising today’s virtual meeting to assess progress and consider next steps after this week’s talks in Jeddah.



Now Russia needs to show real political will to stop the war.



We are committed to ensuring that Ukraine is in a position of strength… — António Costa (@eucopresident) March 15, 2025

Τραμπ: Υπάρχει καλή πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Truth Social πως συνομίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη (13/02) και πως υπάρχει καλή πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντμίτρι Πεσκόφ για τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Στιβ Γουίτκοφ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως επικοινώνησε και ο ίδιος με τον Πούτιν και του ζήτησε να μην επιτεθούν οι Ρώσοι στρατιώτες σε Ουκρανούς που έχουν περικυκλώσει (αν και δεν διευκρινίζει, ο Τραμπ αναφέρεται, προφανώς, στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο Κουρσκ).

«Είχαμε πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν χθες, και υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα αυτός ο φρικτός, αιματηρός πόλεμος να τελειώσει επιτέλους. Αλλά αυτή τη στιγμή, χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες είναι τελείως περικυκλωμένοι από τον ρωσικό στρατό, σε πολύ άσχημη και ευπαθή θέση. Ζήτησα έντονα από τον Πρόεδρο Πούτιν να γλιτώσουν τις ζωές τους. Αυτό θα ήταν μια φρικτή σφαγή, που δεν έχει ξαναγίνει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Θεός να τους ευλογεί όλους!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.

Πούτιν: Η κατάσταση αλλάζει μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει και ότι υπάρχει κινητικότητα μετά τις συνομιλίες που είχε στη Μόσχα με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε τι θα προκύψει από αυτό».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωνε τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της συνάντησης των G7 στον Καναδά.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα του Αμερικανού προέδρου να σωθούν οι ζωές των Ουκρανών στρατιωτών, ανταποκρινόμενος σε ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε γράψει: «Ζήτησα μετ’ επιτάσεως από τον πρόεδρο Πούτιν να σωθούν οι ζωές τους. Αυτό θα ήταν μια φρικτή σφαγή, μια σφαγή που δεν έχει ξανασυμβεί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Εγγυώμαι την ασφάλεια των Ουκρανών στρατιωτών στο Κουρσκ, εφόσον παραδοθούν

Η Μόσχα θα εγγυηθεί την ασφάλεια των Ουκρανών στρατιωτών που βρίσκονται στην περιοχή του Κουρσκ, εφόσον αυτοί παραδοθούν. Αυτό δήλωσε την Παρασκευή (14/03) ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, τόνισε ότι οι ουκρανικές αρχές πρέπει να δώσουν εντολή στους στρατιώτες τους να καταθέσουν τα όπλα τους.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ προετρεψαν τον Πούτιν να δείξει έλεος στους Ουκρανούς στρατιώτες που απωθούνται από την περιοχή του Κουρσκ, λέγοντας ότι υπάρχει μια «πολύ καλή πιθανότητα» να τελειώσει ο πόλεμος.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Πούτιν είπε ότι «κάτι αρχίζει να κινείται», προσθέτοντας: «Θα δούμε τις θα βγει από αυτό».