Β. Ζελένσκι: Οι δυνάμεις μας εξακολουθούν να μάχονται στην περιοχή του Κουρσκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου εξακολουθούν να μάχονται στην περιοχή του Κουρσκ και ότι δεν κινδυνεύουν με περικύκλωση.

Στην ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η κατάσταση στην ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ έχει σταθεροποιηθεί. Σημείωσε όμως ότι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα σύνορα της επαρχίας Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν νωρίτερα τα χωριά Ρουμπανσίνα και Ζαολεσένκα στην περιφέρεια του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία έχει εντείνει την προώθησή της για την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Κουρσκ, όπου αυτές είχαν καταλάβει περίπου 100 οικισμούς κατά την αιφνίδια διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσαν στο ρωσικό έδαφος τον περασμένο Αύγουστο.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 126 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ιδίως πάνω από τις περιφέρειές της του Βόλγκογκραντ και του Βορονέζ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι κατέρριψε 64 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από την περιφέρεια του Βόλβογκραντ και τη γειτονική της του Βορονέζ, ενώ τα υπόλοιπα είχαν στο στόχαστρο μεθοριακές περιφέρειες.

«Έλαβα αναφορά από τον Αρχιστράτηγο Σίρσκι σχετικά με την άμυνα των θέσεών μας στην περιοχή του Ντονέτσκ και σε άλλα μέτωπα.

Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλες τις ουκρανικές μονάδες για την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην εξουδετέρωση του εχθρού. Η κατάσταση στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ έχει σταθεροποιηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κουρσκ: η επιχείρηση των δυνάμεών μας στις καθορισμένες ζώνες της περιοχής συνεχίζεται. Οι μονάδες μας εκτελούν τις αποστολές τους με απόλυτη ακρίβεια, όπως απαιτείται. Χάρη στη δράση των ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ, σημαντικός αριθμός ρωσικών στρατευμάτων αποσύρθηκε από άλλα μέτωπα. Τα στρατεύματά μας συνεχίζουν να συγκρατούν τις ρωσικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις στην περιοχή. Δεν υφίσταται κίνδυνος περικύκλωσης των δικών μας δυνάμεων.

Παρακολουθούμε επίσης τις κινήσεις του ρωσικού στρατού κατά μήκος των ανατολικών συνόρων μας, όπου παρατηρείται συγκέντρωση δυνάμεων. Αυτό αποτελεί ένδειξη πρόθεσης επίθεσης στην περιφέρεια Σούμι. Είμαστε ενήμεροι και έτοιμοι να αντιδράσουμε. Θέλω όλοι οι εταίροι μας να κατανοήσουν πλήρως τι σχεδιάζει ο Πούτιν, τι προετοιμάζει και τι σκοπεύει να αγνοήσει.

Η συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων αποδεικνύει ότι η Μόσχα επιμένει να αγνοεί τη διπλωματία. Είναι σαφές ότι η Ρωσία επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε στους εταίρους μας όλες τις ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση στο μέτωπο, στην περιοχή του Κουρσκ και κατά μήκος των συνόρων μας.

Σήμερα υπήρξαν επίσης αναφορές για το πυραυλικό μας πρόγραμμα. Έχουμε επιτύχει απτά αποτελέσματα: ο πύραυλος μακράς εμβέλειας Neptune δοκιμάστηκε και χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς στη μάχη. Πρόκειται για έναν νέο ουκρανικό πύραυλο υψηλής ακρίβειας, με εμβέλεια χιλίων χιλιομέτρων. Ευχαριστώ τους Ουκρανούς σχεδιαστές, κατασκευαστές και στρατιωτικούς μας. Συνεχίζουμε το έργο μας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Επιπλέον, σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας παρουσίασε αναφορά σχετικά με τα νέα πακέτα υποστήριξης από τους εταίρους μας. Εξασφαλίζουμε προμήθειες πυροβολικού και είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι συνεισφέρουν στη στήριξή μας».

