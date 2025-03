Τηλεδιάσκεψη 25 ηγετών

Η αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων» θα καταρτίσει σχέδια για να βοηθήσει την ασφάλεια της Ουκρανίας «στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα», στην περίπτωση που επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, αφού ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ με περίπου 25 ηγέτες άλλων χωρών, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

«Θα ενισχύσουμε την άμυνα και τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και θα είμαστε έτοιμοι να αναπτυχθούμε ως συμμαχία των προθύμων, στην περίπτωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ώστε να βοηθήσουμε την ασφάλεια της Ουκρανίας στην ξηρά, τη θάλασσα και τους αιθέρες», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσουν στη Βρετανία οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των συμμαχικών χωρών για να συγκεκριμενοποιήσουν τα σχέδια διαφύλαξης της ειρήνης, εφόσον υπάρξει μια εκεχειρία με τη Μόσχα.

Το «ναι μεν, αλλά» της Ρωσίας «δεν αρκεί» και όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη συμφώνησαν να ασκήσουν συλλογική πίεση στη Μόσχα, ώστε να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, πρόσθεσε.

«Ο κόσμος χρειάζεται δράση... όχι κενά λόγια και όρους. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές, αργά ή γρήγορα, ο Πούτιν θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», συνέχισε. «Αυτή είναι η στιγμή που τα όπλα σιωπούν», τόνισε, σύμφωνα με το BBC.

Έχουμε μια «ισχυρότερη συλλογική αποφασιστικότητα», τόνισε ακόμα ο Στάρμερ, και «νέες δεσμεύσεις τέθηκαν στο τραπέζι σήμερα το πρωί», ωστόσο δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει τώρα να περάσουμε σε μια «επιχειρησιακή φάση», σημείωσε και πρόσθεσε: συγκεντρώνουμε «πολιτική και στρατιωτική δυναμική».

Το χάος που δημιουργεί η Ρωσία πλήττει τους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων, ανεβάζοντας το κόστος ζωής και ενέργειας, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να επιδιώκει τη στήριξη της Ουάσινγκτον, ο Στάρμερ είπε ότι τα σχέδια για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τη συνεργασία των ΗΠΑ.

«Η θέση μας για τις ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει. Ήμουν σαφής ότι πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Μιλάμε με τις ΗΠΑ σε καθημερινή βάση», είπε, σημειώνοντας ότι ο σύμβουλός του για θέματα εθνικής ασφάλειας επέστρεψε σήμερα από την Ουάσινγκτον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στους Δυτικούς συμμάχους της χώρας του ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν «μια ξεκάθαρη θέση για τις εγγυήσεις ασφαλείας», επιμένοντας ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική δύναμη θα πρέπει να σταθμεύει στο ουκρανικό έδαφος.

«Αυτή είναι η εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, όπου ανάρτησε και μια φωτογραφία του από την τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ σημείωσε ότι είναι σημαντικό «να ασκηθούν πιέσεις» στη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και συμφωνήσει σε μια εκεχειρία.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε από την πλευρά της ότι η χώρα της θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους και τους άλλους Δυτικούς εταίρους της, καθώς και με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν σκοπεύει να συμμετέχει σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική δύναμη που θα σταλεί στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι «στηρίζει μια εκεχειρία που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη».

Μετά τη Σύνοδο περίπου 25 ηγετών που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία και την οποία συγκάλεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε στο «Χ»:

«Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας στη συμφωνία για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία. Τώρα η Ρωσία πρέπει να δείξει τη βούληση της να υποστηρίξει την κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και οι προσπάθειες της Ευρώπης για την Άμυνα, μέσα από το σχέδιο «Επανεξοπλισμού της Ευρώπης» και της αύξησης των αμυντικών δαπανών.

