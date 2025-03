Ζελένσκι: Το εδαφικό ζήτημα είναι «περίπλοκο» και θα πρέπει να συζητηθεί αργότερα

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το ζήτημα εδαφικής κυριαρχίας στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι «περίπλοκο» και θα πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, όπου είπε ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά και ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς συζήτησαν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Μόσχα.

Να σημειωθεί ότι Ζελένσκι που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των 25 ηγετών για τη στήριξη της Ουκρανίας, είπε στους Δυτικούς συμμάχους της χώρας του ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν «μια ξεκάθαρη θέση για τις εγγυήσεις ασφαλείας», επιμένοντας ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική δύναμη θα πρέπει να σταθμεύει στο ουκρανικό έδαφος, ενώ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η σιωπή της Ρωσίας για την 30ήμερη κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι «ο Πούτιν θα παρατείνει» τον πόλεμο.

«Αυτή είναι η εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, όπου ανάρτησε και μια φωτογραφία του από την τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε για να προσθέσει ότι «μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να είχε ήδη συμβεί, αλλά η Ρωσία κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει».

I addressed the meeting of European leaders stating that the path to peace must begin unconditionally. And if Russia doesn’t want this, then strong pressure must be applied until they do. Moscow understands one language. pic.twitter.com/4RewM39OJp

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου εξακολουθούν να μάχονται στην περιοχή του Κουρσκ και ότι δεν κινδυνεύουν με περικύκλωση.

Στην ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η κατάσταση στην ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ έχει σταθεροποιηθεί. Σημείωσε όμως ότι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα σύνορα της επαρχίας Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν νωρίτερα τα χωριά Ρουμπανσίνα και Ζαολεσένκα στην περιφέρεια του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία έχει εντείνει την προώθησή της για την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Κουρσκ, όπου αυτές είχαν καταλάβει περίπου 100 οικισμούς κατά την αιφνίδια διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσαν στο ρωσικό έδαφος τον περασμένο Αύγουστο.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 126 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ιδίως πάνω από τις περιφέρειές της του Βόλγκογκραντ και του Βορονέζ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι κατέρριψε 64 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από την περιφέρεια του Βόλβογκραντ και τη γειτονική της του Βορονέζ, ενώ τα υπόλοιπα είχαν στο στόχαστρο μεθοριακές περιφέρειες.

I received a report from Commander-in-Chief Syrskyi.

Defense of our positions in the Donetsk region and other frontline areas. I am grateful to all Ukrainian units for their resilience and effectiveness in destroying the occupier. The situation in the Pokrovsk direction has been…