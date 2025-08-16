Τεχνητή Νοημοσύνη

Βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου 2025 και η OpenAI έχει πλέον παρουσιάσει επίσημα το νέο ChatGPT-5. Ο «πατέρας» των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLM), που θα κλείσει μόλις 3 χρόνια ζωής τον Νοέμβριο, άλλαξε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές και μοίρασε άπειρα εγκεφαλικά σε πολλούς επιστήμονες που μέχρι πέρυσι το κορόιδευαν.

Θυμίζουμε ότι το αρχικό ChatGPT έφτασε το 1 εκατομμύριο χρήστες μέσα σε μόλις 5 ημέρες - ρεκόρ για χρήση νέου καινοτομικού εργαλείου.

Σήμερα, το ChatGPT έχει περίπου 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και κινείται ολοταχώς προς το πρώτο δισεκατομμύριο, με πολλούς από αυτούς να μην ξέρουν ότι το χρησιμοποιούν γιατί βρίσκεται πίσω από άλλα εργαλεία ή απλά το θεωρούν δεδομένο όπως πριν μερικά χρόνια τη Google (σημειώστε ότι η Apple δίνει κάπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο στην Google για να είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στο Safari, και τώρα μάλλον θα κάνει το ίδιο για το ChatGPT-5, φήμες λένε).

Κι όταν λέμε πλέον 1 δισεκατομμύριο χρήστες, μιλάμε για ανθρώπους που το εμπιστεύονται καθημερινά: από τεχνικές ερωτήσεις και πανεπιστημιακές εργασίες, μέχρι αστρολογικές προβλέψεις και… συμβουλές σχέσεων. Δεν θα σας πω άλλα νούμερα, γιατί είναι εύκολο να τα βρείτε online.

Ανάλογα με το ποιος δημοσιεύει τα στατιστικά χρήσης, το ChatGPT φαίνεται να έχει πάνω από το 80% της αγοράς των LLM, με τους ανταγωνιστές όπως η Google (Gemini), η Anthropic (Claude) και η DeepSeek να κινούνται από 2 μέχρι 5%.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι πολλά πλέον, όχι μόνο δυο-τρία αλλά περισσότερα από 10. Σκεφτείτε ότι για να πετύχουν αυτά τα ποσοστά ρίχνουν δισεκατομμύρια σε μεταγραφές μηχανικών, σε εγκαταστάσεις και κυρίως σε επεξεργαστές NVIDIA και τα λεφτά είναι πάρα πάρα πολλά, αδιανόητα για τα Ελληνικά δεδομένα. Στα ψηλά επίπεδα οι CEO σκέφτονται ακόμα αν τα λεφτά πάνε στον κουβά αν αύριο εμφανιστεί μια κινεζική τεχνολογία με πολύ χαμηλότερο κόστος κατανάλωσης ρεύματος.

Τι κάνει καλύτερα από το ChatGPT-4.5 και τις προηγούμενες εκδόσεις;

Στα περισσότερα ανεξάρτητα τεστ, το ChatGPT-5 εμφανίζει εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό λαθών. Παρ’ όλα αυτά, όταν εγώ το ρώτησα ποιο είναι το καλύτερο LLM, μου απάντησε με απόλυτη σοβαρότητα ότι «το Claude 4 Sonnet της Anthropic είναι εξαιρετικό». Είναι αυτό ηττοπάθεια ή απλώς ταπεινότητα; Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.

Με όσους το δοκίμασαν αυτές τις λίγες μέρες, όλοι μου είπαν ότι δεν βλέπουν διαφορά, και μερικοί έψαχναν πως να γυρίσουν στην προηγούμενη έκδοση γιατί ξέρουν πως αυτή τους βγάζει τη δουλειά.

Ο Sam Altman πλασάρει την έκδοση 5 ως τον ειδικό που έχει μεταπτυχιακό ενώ την προηγούμενη έκδοση απλώς πτυχίο. Το ίδιο βέβαια λέει και ο 'Ιλον Μασκ για το νέο Grok.

Στο χώρο που κινούμαι, του software development, δημιουργείται νέος τίτλος υπαλλήλου: ο prompt engineer, ο άνθρωπος που θα βάλει τις σωστές ερωτήσεις για να πάρει τις σωστές απαντήσεις.

Και η αλήθεια είναι ότι στις απαντήσεις πρέπει να αμφιβάλεις λίγο ώστε να σκεφτεί λίγο περισσότερο να δώσει καλύτερη απάντηση.

Συνήθως παραδέχεται ότι έκανε λάθος και διορθώνει. Στη νέα έκδοση είναι και λίγο ξεροκέφαλο και επιμένει. Αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τονίζει ο Sam Altman για να προσδώσει στο ChatGPT τίτλο δωρεάν ψυχολόγου.

Προσοχή: προσπαθεί να δώσει μια απάντηση που θα ήθελες να ακούσεις για να συνδεθείς μαζί του.

Και πως βγάζει τα λεφτά της η OpenAI ; η συνδρομή στο μοντέλο, τάξης κάπου 20 ευρώ το μήνα, σου επιτρέπει να μιλάς περισσότερη ώρα και να παίρνεις πιο γρήγορες απαντήσεις, δηλαδή προτεραιότητα, ειδικά σε ώρες αιχμής που ευτυχώς δεν συμπίπτουν με εκείνες στην Αμερική.

Ο τρόπος που δουλεύει το ChatGPT είναι να γίνεται εθιστικό στη χρήση όπως ήταν παλιά το Facebook ώστε να μη σταματάς να συζητάς και το κόλπο εδώ είναι να γίνεται τόσο σωστό στις απαντήσεις ώστε στο τέλος να γίνει απαραίτητο βοηθητικό εργαλείο δουλειάς όπως το μαχαίρι στο μάγειρα.

Δεν θα πω το γνωστό ρητό, ότι το μαχαίρι είναι και όπλο και εξαρτάται τι χρήση κάνεις. Το θέμα είναι ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν την τεχνητή ευφυΐα ως εργαλείο για τη δουλειά τους, θα βρεθούν πίσω από αυτούς που τη χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει πια δικαιολογία για μη-χρήση. Είναι σαν να λέμε κάποιος σταματάει να χρησιμοποιεί τους ηλεκτρονικούς χάρτες με GPS και γυρίζει στην εποχή που είχαμε στο αυτοκίνητο τυπωμένους οδικούς χάρτες της ΕΛΠΑ (τους θυμάται κανείς;).

Τώρα θυμάται τι έγραψες πέρυσι το καλοκαίρι...

Το chatGPT 5 θυμάται πιο πίσω τι είπατε για να δώσει πιο προσωποποιημένες απαντήσεις και λειτουργεί καλύτερα «multimodal» (πολυτροπικό).

Για όσους δεν ξέρουν, το κείμενο είναι ένα μοντέλο και η εικόνα άλλο μοντέλο. Του λες να δει μια φωτογραφία και το ρωτάς γι' αυτή και μετά του λες να δημιουργήσει μια νέα φωτογραφία.

Για όσους δεν θυμούνται πριν 1 χρόνο οι άνθρωποι έβγαιναν με παραμορφωμένα δάχτυλα. Ξεχώριζες εύκολα μια φωτογραφία ότι ήταν AI.

Τώρα μαθαίνει να μετράει τα δάχτυλα και να γράφει ελληνικά κείμενα πάνω στις εικόνες (πέρσι έμοιαζαν λίγο σαν χαλασμένο αλφάβητο).

Αρχές Αυγούστου του έβαλα να μου φτιάξει ένα ημερολόγιο και δεν κατάφερε να γράψει τις μέρες της εβδομάδας σωστά (και ήταν και στα Αγγλικά) ούτε τις σωστές μέρες. Έδωσα το ίδιο prompt τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές και ChatGPT-5 τα πέτυχε όλα με την πρώτη αλλά το καλλιτεχνικό κομμάτι ήταν χειρότερο. Βέβαια, γούστα είναι αυτά.

Η πρώτη εικόνα του ημερολογίου από το ChatGPT 4.5 : δεν υπάρχει Τετάρτη, η 15 Αυγούστου εμφανίζεται 2 φορές (έφαγε την 16) πρώτη του μήνα μπήκε την Πέμπτη, δεν υπάρχει 31 του μήνα. Βασικά τα έκανε όλα λάθος, χρειάστηκαν 4-5 διορθωτικά prompt για να βελτιώσει το αποτέλεσμα και στο τέλος μου είπε ότι δεν έχω άλλη δωρεάν χρήση για σήμερα.

Το θέμα είναι ότι ο τεράστιος ανταγωνισμός και η εξέλιξη σε απίστευτους ρυθμούς θα δώσει καλύτερα εργαλεία στην ανθρωπότητα, η οποία καλά θα κάνει να αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη μέρα, όταν τα νέα εργαλεία θα έχουν πάρει τη δική μας θέση στη δουλειά. Πως θα γίνει η τεχνολογία να στηρίξει την ανθρώπινη δραστηριότητα όχι να την αντικαταστήσει. Βέβαια, αυτό είναι φιλοσοφικό ερώτημα που δε θα απαντήσω σε αυτό το άρθρο. Θα επανέλθω!

* O Νόελ Κουτλής είναι Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογίας στην Danaos Management Consultants.