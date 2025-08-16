Πόνος στα ισχία: Αίτια, συμπτώματα και τι να προσέξετε το καλοκαίρι

Ο πόνος στα ισχία είναι ένα συχνό πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει άτομα κάθε ηλικίας, από αθλητές μέχρι ανθρώπους με καθιστική ζωή. Αν και πολλές φορές αποδίδεται στην «κούραση» ή στην ηλικία, η ενόχληση στην περιοχή του ισχίου μπορεί να κρύβει ποικίλα αίτια - από μυϊκή καταπόνηση μέχρι σοβαρότερες παθήσεις.

Συχνότερα αίτια

Οστεοαρθρίτιδα – Εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων που προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και περιορισμό κίνησης.

Τενοντίτιδα & θυλακίτιδα – Φλεγμονές που προκύπτουν από υπέρχρηση ή τραυματισμό, συνήθως με έντονο πόνο κατά την κίνηση.

Κακώσεις & κατάγματα – Ιδιαίτερα συχνά σε πτώσεις ή ατυχήματα, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Μυϊκή καταπόνηση – Απότομες κινήσεις, υπερβολική άσκηση ή λανθασμένη στάση σώματος.

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης – Προβλήματα στη μέση (π.χ. δισκοπάθεια) που αντανακλούν πόνο στην περιοχή των ισχίων.

Συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Πόνος ή κάψιμο στην περιοχή του ισχίου, που μπορεί να επεκτείνεται στον μηρό ή στη μέση.

Δυσκολία στο περπάτημα ή στην άνοδο σκάλας.

Δυσκαμψία, ιδιαίτερα το πρωί ή μετά από ακινησία.

Οίδημα ή αίσθηση «ζεστασιάς» στην περιοχή.

Ξαφνικός έντονος πόνος μετά από τραυματισμό – ένδειξη για άμεση ιατρική εκτίμηση.

Τι να προσέξετε το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι, η αύξηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων μπορεί να επιβαρύνει τα ισχία:

Κολύμπι & θαλάσσια σπορ: Παρότι η κολύμβηση είναι ήπια άσκηση, λάθος τεχνική ή υπερβολική διάρκεια μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές.

Πεζοπορία σε ανώμαλο έδαφος: Αυξάνει τον κίνδυνο κακώσεων και μυϊκών θλάσεων.

Αφυδάτωση: Η έλλειψη υγρών επηρεάζει τη λειτουργία των μυών και μπορεί να εντείνει τον πόνο.

Ξαφνικές αλλαγές δραστηριότητας: Από καθιστική ζωή σε έντονη άσκηση χωρίς προετοιμασία.

Προληπτικά μέτρα

Διατηρήστε σωστό βάρος σώματος για να μειώσετε την πίεση στις αρθρώσεις.

Ενισχύστε τη μυϊκή δύναμη με ήπιες ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Φοράτε κατάλληλα υποδήματα σε δραστηριότητες.

Μην αγνοείτε τον πόνο – η έγκαιρη διάγνωση προλαμβάνει επιδείνωση.

Προσέξτε την ενυδάτωση και αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες κατά την άσκηση.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Αν ο πόνος επιμένει για περισσότερες από λίγες ημέρες, συνοδεύεται από πυρετό, αδυναμία κίνησης ή εμφανίστηκε μετά από τραυματισμό, απαιτείται άμεση εκτίμηση από ορθοπεδικό ή φυσικοθεραπευτή.

«Στο ιστορικό μας ενδιαφέρει να μάθουμε πώς ξεκίνησε αυτός ο πόνος (δηλαδή μετά από κάποια κίνηση, μετά από άρση βαρέος αντικειμένου, μετά από απλό γλίστρημα ή πτώση, ή ακόμη και στον ύπνο και ξύπνησε τον ασθενή). Επίσης από το καλό ιστορικό θα ανιχνεύσουμε πιθανό νόσημα (συγγενές ή επίκτητο) και βεβαίως παράγοντες κινδύνου που είναι υπεύθυνοι για τον πόνο», εξηγεί ο κ. Νικόλαος Λάγιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής του Metropolitan General.