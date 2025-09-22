Το τελευταίο αντίο του Τραμπ στον Τσάρλι Κερκ: Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί τίμησαν την Κυριακή τον Τσάρλι Κερκ, ενισχύοντας παράλληλα το συντηρητικό νεανικό ακροατήριο ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του 2026.



Η τελετή μνήμης έγινε σε κατάμεστο στάδιο ποδοσφαίρου στην Αριζόνα, με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξήραν την πίστη, την οικογένεια και το έργο του 31χρονου ακτιβιστή.

«Η δολοφονία του Τσάρλι δεν ήταν απλώς μια επίθεση σε έναν άνθρωπο ή ένα κίνημα. Ήταν επίθεση σε ολόκληρο το έθνος μας», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «μάρτυρα». «Το όπλο ήταν στραμμένο πάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας».

Ο Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, υπήρξε στενός συνεργάτης του Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζ.Ντ. Βανς. Η οργάνωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη στρατολόγηση νέων ψηφοφόρων, ιδιαίτερα ανδρών Λευκών, Μαύρων και Λατίνων, στις εκλογές του 2024. Ο Κερκ δολοφονήθηκε πριν από 12 ημέρες σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Κατηγορούμενος είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον.

Όπως μεταδίδει δημοσίευμα του Bloomberg, η χήρα του, Ερίκα Κερκ, υποσχέθηκε μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους πως «όλα όσα έχτισε ο Τσάρλι θα γίνουν δέκα φορές μεγαλύτερα» και ανακοίνωσε τη δημιουργία χιλιάδων νέων παραρτημάτων της οργάνωσης. Ο Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε: «Η κληρονομιά του πρέπει να είναι ότι όταν πήραν τη ζωή του, ένα εκατομμύριο άλλοι Τσάρλι σηκώθηκαν να καλύψουν το κενό».

Ο αντιπρόεδρος Βανς τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα υπήρχε χωρίς τον Κερκ, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μίλησε για τον ρόλο του στη «μεγαλύτερη ενσωμάτωση του χριστιανισμού στην πολιτική». Η τελετή συνδυάστηκε με εγγραφές νέων ψηφοφόρων, καθώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη μνήμη του Κερκ ενόψει των εκλογών.



Τέλος, αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».