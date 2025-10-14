Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ: Τι αποφάσισαν για επιστροφές μεταναστών και ενίσχυση συνόρων

Το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (JHA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσε σήμερα τις εργασίες του στο Λουξεμβούργο, με εστίαση σε κρίσιμα ζητήματα μετανάστευσης, ασύλου και εσωτερικής ασφάλειας.

Υπό την προεδρία της Δανίας, οι υπουργοί συζήτησαν την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, την αύξηση των επιστροφών μη νόμιμων μεταναστών και την πρόληψη υβριδικών απειλών, όπως οι εισβολές με drones.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, με ομιλητές τον Δανό Υπουργό Μετανάστευσης και Ένταξης Ράσμους Στόκελαντ και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, ανέδειξε την αισιοδοξία για γρήγορη πρόοδο, παρά τις προκλήσεις.

Οι εργασίες του Συμβουλίου, που διήρκεσαν δύο ημέρες, επικεντρώθηκαν σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν την ΕΕ εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων στα σύνορα. Ο Ράσμους Στόκελαντ, τόνισε την ανάγκη για «θεμελιώδη αύξηση των επιστροφών τρίτων υπηκόων που δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις διαμονής στην ΕΕ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, λιγότερο από το ένα τέταρτο των μη νόμιμων διαμενόντων επιστρέφεται, ενώ σχεδόν ένα εκατομμύριο υπήκοοι τρίτων χωρών βρέθηκαν παράνομα παρόντες στην ΕΕ στο τέλος του προηγούμενου έτους. «Αυτή η κατάσταση είναι απολύτως μη αποδεκτή και απειλεί όχι μόνο την ασφάλεια της Ένωσης, αλλά και την κοινωνική συνοχή και την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών», δήλωσε ο Δανός υπουργός.

Η Δανική Προεδρία προωθεί νέα νομοθεσία για τις επιστροφές και συνεργασίες με τρίτες χώρες σε «κέντρα επιστροφών» (return hubs), ως εργαλείο αποτροπής παράνομων εισόδων. Το Συμβούλιο κατέληξε σε μερική συμφωνία για τις επιστροφές και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, καλύπτοντας διατάξεις σχετικές με τις διαδικασίες επιστροφής και την αναγνώριση αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης, οι υπουργοί συζήτησαν συμπληρωματικά μέτρα για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως οι «ασφαλείς τρίτες χώρες» και οι «ασφαλείς χώρες προέλευσης».

Τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή: Μείωση των παράνομων αφίξεων κατά 22% φέτος στην περιοχή Σένγκεν, μετά από πτώση 37% πέρυσι, και δραστική μείωση 95% στη διαδρομή Δυτικών Βαλκανίων τα τελευταία τρία χρόνια.