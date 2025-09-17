Υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν: Αφέθηκε ελεύθερος ο βασικός ύποπτος από τη Γερμανία

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο Γερμανός βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία, αποφυλακίστηκε την Τετάρτη μετά την έκτιση της ποινής του για άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία.

Στο πλαίσιο των όρων αποφυλάκισης του, του έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονικός ανιχνευτής στον αστράγαλο, έχει παραδώσει το διαβατήριό του και έχει δηλώσει τη μόνιμη διεύθυνσή του στους αξιωματικούς επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται πως η 3χρονη τότε Μαντλίν είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Πορτογαλία, ενώ οι γονείς της και οι φίλοι τους δειπνούσαν σε κοντινό ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Πράια ντα Λουζ