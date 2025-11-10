Μετά τα ενεργειακά deals ήρθε η ώρα του ταμείου για τους πολίτες

Κλείνοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τον ρεαλισμό και την αισιοδοξία, «υπάρχουν δυσκολίες, ναι. Όμως υπάρχει και η θέληση να τις ξεπεράσουμε, όλοι μαζί. Χωρίς να ξεχνάμε, παράλληλα, όσα θετικά καταφέρνουμε» έγραψε χαρακτηριστικά δίνοντας τον τόνο και το κλίμα στην κυβέρνηση, η οποία καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη και πολύπλευρη πραγματικότητα.

Από τη μία πλευρά, μια σειρά «ανοιχτών» μετώπων. Τα ΕΛΤΑ, ως το πιο πρόσφατο, προκάλεσαν αναταράξεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, οδήγησαν σε παραιτήσεις και προβληματισμό, καθώς «έπληξαν» ένα σημαντικό μέρος, κυρίως της περιφέρειας - αν και όχι μόνο - και επηρέασαν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

«Ανοιχτό» μέτωπο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που εκτός από το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, οδηγεί και σε έντονες αντιδράσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι παραμένουν χωρίς αποζημιώσεις και επιδοτήσεις, προγραμματίζοντας κινητοποιήσεις και κάθοδο στην Αθήνα. Στα δύσκολα προς διαχείριση ζητήματα προστέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Κρήτη, με την κυβέρνηση να καλείται να λάβει επιπλέον μέτρα για την οπλοκατοχή σε μια κρίσιμη περιοχή.



Τέλος, τα Τέμπη θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στην επικαιρότητα, ενόψει και της έναρξης της δίκης τον Μάρτιο. Αυτή την όψη της επικαιρότητας συμπληρώνει το μέτωπο της ακρίβειας, που αφορά καθολικά και στις δημοσκοπήσεις αναδεικνύεται ως το μείζον πρόβλημα για τους πολίτες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε κάθε ένα από αυτά, ταυτόχρονα, όμως, στοχεύει να αναδείξει και όσα, στον αντίποδα, προσδίδουν θετικό πρόσημο στο έργο της. Δύο είναι τα πιο σημαντικά, που στην κυβερνητική επιχειρηματολογία, αποδεικνύουν ότι σε καίρια κεφάλαια, υπάρχει αποτελεσματικότητα, με άμεση θετική επίπτωση και στη χώρα και στους πολίτες. Πρόκειται για την ενέργεια - με οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις - και την οικονομία, με τα μέτρα στήριξης να περνούν πλέον σε φάση υλοποίησης.

Στον απόηχο των ενεργειακών συμφωνιών της περασμένης εβδομάδας, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ιστορικό διήμερο, που αποτελεί «ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου» που διαδραματίζει η Ελλάδα στη διεθνή ενεργειακή σκηνή. Ρόλο, που ο ίδιος απέδωσε «στην πολιτική σταθερότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη με τις ΗΠΑ, τις σημαντικές ενεργειακές υποδομές αλλά και τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας».



Το διπλό «αποτύπωμα» κατά το Μέγαρο Μαξίμου αφορά αφενός στην ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια της χώρας, αφετέρου μεταφράζονται σε χιλιάδες νέες, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας, σε καλύτερους μισθούς, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες, σε καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως έγραψε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας με νόημα ότι “αυτός είναι ο σύγχρονος και υπεύθυνος πατριωτισμός”.

Την ίδια ώρα, το κυβερνητικό επιτελείο αναμένει την αποτύπωση στα οικονομικά των νοικοκυριών και κατά συνέπεια, στην αποδοχή της κυβέρνησης από τους πολίτες, των μέτρων στήριξης, που «πέρασαν» ήδη από τη Βουλή και θα αρχίσουν από τον Νοέμβριο να υλοποιούνται.



Στοχεύοντας ιδιαιτέρως στους νέους, τους συνταξιούχους και τις οικογένειες με παιδιά, από το κυβερνητικό επιτελείο υπογραμμίζουν ότι με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, οι νέοι θα κερδίσουν ως και δύο μισθούς - με τη μείωση φόρου να κυμαίνεται από 343 ευρώ (για άτομα με το ελάχιστο εισόδημα, 10.000 - 11.000 ευρώ) έως 2.483 ευρώ (για όσους βρίσκονται στο ανώτερο «σκαλοπάτι» και κερδίζουν 19.000 - 20.000 ευρώ), ενώ για μισθωτούς μεταξύ 26 και 30 ετών η φοροελάφρυνση μπορεί να ανέλθει στα 1.300 ευρώ.



Σημειώνουν ακόμη ότι στους μεγάλους κερδισμένους περιλαμβάνονται και όσοι έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα παιδί, καθώς η αναθεωρημένη κλίμακα, συν τις πρόσθετες μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, οδηγούν σε ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων. Έτσι, κάθε γονιός ξεχωριστά θα έχει πρόσθετο όφελος από τη μείωση συντελεστών στα εισοδήματα και πέραν των 20.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, το βάρος πέφτει και στα μέτρα που θα ενισχύσουν το εισόδημα 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο, όπως υπογραμμίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Η πρώτη ενίσχυση θα έρθει στις 28 Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί για πρώτη φορά το νέο ετήσιο βοήθημα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, με τους δικαιούχους να φθάνουν το 1,4 εκατομμύρια πολίτες.



Έπεται τον Δεκέμβριο, η αύξηση των συντάξεων για το 2026, που υπολογίζεται μεταξύ 2 και 2,5%, που όπως σημειώνεται στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, και οι 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Τρίτη παρέμβαση, τον προσεχή Ιανουάριο, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή και θα αποτυπωθεί στις αποδοχές όλων των πολιτών η οριζόντια φοροελάφρυνση που θα προέλθει από τους μειωμένους συντελεστές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και θα μειωθεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου.

Με δεδομένο ότι τα μέτρα που ψηφίστηκαν λειτουργούν προσθετικά, επισημαίνεται ότι στις 28 Νοεμβρίου, θα πιστωθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά η επιστροφή ενοικίου, που αφορά σε όλους τους ενοικιαστές και προστίθεται εμμέσως και στις παροχές όλων, ενώ όσοι κατοικούν σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, θα δουν τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους να μειώνεται κατά 50% το 2026, ενώ από το 2027 θα απαλλαγούν τελείως.

Στην κυβέρνηση επιδιώκουν το νέο οικονομικό τοπίο να αναδειχθεί στην κορυφής της ατζέντας, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα πεδίο που κερδίζει “στα σημεία” και στην πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, γεγονός, που όπως λένε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πολλά από τα μέτρα αυτά ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία.