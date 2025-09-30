Νέο δόγμα Τραμπ στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια, διατάζει ο Χέγκσεθ

«Βολές» εξαπέλυσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά στρατηγών, ναυάρχων και στρατιωτών που δεν πληρούν τα πρότυπα φυσικής κατάστασης που αρμόζουν στη θέση τους.

Συγκεκριμένα, μιλώντας από την έκτακτη συνεδρίασης στη βάση Κουαντίκο της Βιρτζίνια, ο Χέγκσεθεπέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτών, λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου».

Είπε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης.

Επικαλέστηκε μάλιστα το δικό του παράδειγμα, λέγοντας ότι συμμετέχει τακτικά σε απαιτητικά προγράμματα εκγύμνασης: «Αν ο υπουργός Άμυνας μπορεί να κάνει σκληρή καθημερινή προπόνηση, τότε μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης».

«Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος, οι μουσάτοι», είπε ο Χέγκσεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό.

«Δεν έχουμε στρατό γεμάτο από Σκανδιναβούς παγανιστές, αλλά δυστυχώς, είχαμε ηγέτες που είτε αρνούνταν να αποκαλέσουν τις ανοησίες ως ανοησίες και να επιβάλουν πρότυπα, είτε ηγέτες που ένιωθαν ότι δεν τους επιτρεπόταν να επιβάλουν πρότυπα» συνέχισε για να προσθέσει πως αν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα φυσικά πρότυπα για μάχη, δεν μπορεί να περάσει τις φυσικές δοκιμασίες ή δεν θέλει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα περιποίησης, «είναι καιρός για μια νέα θέση ή ένα νέο επάγγελμα».

SECRETARY OF WAR HEGSETH: “If the words I’m speaking today are making your heart sink..."



"Then you should do the honorable thing and resign. We would thank you for your service.” pic.twitter.com/nnj3cHclPl — Fox News (@FoxNews) September 30, 2025

«Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν, τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα και να παραιτηθείτε», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που ανακοίνωσε, όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές τον χρόνο σε έλεγχο ύψους και βάρους. Επιπλέον, όσοι υπηρετούν σε μάχιμες μονάδες θα πρέπει να καλύπτουν «αποκλειστικά το ανώτερο ανδρικό πρότυπο» φυσικής κατάστασης, επιτυγχάνοντας σκορ άνω του 70% στα τεστ γυμναστικής κάθε κλάδου.

«Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το "υπουργείο Woke"», είπε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε.

«Τέλος οι άντρες με φορέματα. Τέλος η λατρεία της κλιματικής αλλαγής, τέλος η σύγχυση των φύλων. Τελειώσαμε με αυτές τις ανοησίες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ δήλωσε, ακόμα, ότι προχωρά σε πλήρη αναμόρφωση του προγράμματος Ίσων Ευκαιριών (Equal Opportunity – EO) και του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή (Inspector General – IG), τονίζοντας ότι οι δύο μηχανισμοί έχουν «παρεκτραπεί» και επιτρέπουν σε «ιδεολόγους και κακοπροαίρετους» να καθορίζουν την ατζέντα.

Πηγή: ΑP Photo/Evan Vucci

Μιλώντας στους ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες στο Κουαντίκο της Βιρτζίνια, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Αναμορφώνουμε μια διαδικασία επιθεώρησης που έχει εργαλειοποιηθεί, βάζοντας παραπονούμενους, ιδεολόγους και χαμηλής απόδοσης στελέχη στο τιμόνι».

Η αναφορά αυτή ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ότι ο Γενικός Επιθεωρητής ολοκλήρωσε έρευνα για τη χρήση της εφαρμογής «Signal» από τον Χέγκσεθ σε συζητήσεις ευαίσθητων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Χέγκσεθ έκανε επίσης γνωστό πως το Υπουργείο Άμυνας ξεκινά «μια πλήρη αναθεώρηση» του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται λέξεις όπως εκφοβισμός, καψόνια και τοξική ηγεσία στο πλαίσιο των προσπαθειών λογοδοσίας.

«Ο ορισμός του «τοξικού» έχει ανατραπεί και το διορθώνουμε. Γι' αυτό σήμερα, κατόπιν οδηγιών μου, προβαίνουμε σε πλήρη αναθεώρηση των ορισμών του υπουργείου για τη λεγόμενη τοξική ηγεσία, τον εκφοβισμό και την κακομεταχείριση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ηγέτες να επιβάλλουν πρότυπα χωρίς φόβο αντιποίνων ή αμφισβητήσεων», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Πηγή: ΑP Photo/Evan Vucci

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο με ανώτερους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ένα αναλόγιο και πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».

Πηγή: AP /Evan Vucci

Πηγή: AP Photo/Evan Vucci

Τραμπ: Θα απολύσω όποιον στρατιωτικό δεν μου αρέσει

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί την Τρίτη με μέλη της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας, λέγοντας ότι θα απολύσει οποιονδήποτε από αυτούς, αν δεν του αρέσουν.

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε ο Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί αργότερα την Τρίτη σε συνεδρίαση στην οποία θα συμμετάσχουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί έπειτα από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόσκληση σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.