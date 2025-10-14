Τραμπ: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να τερματίσουν εμπορικές σχέσεις με την Κίνα για το μαγειρικό λάδι

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού ορισμένων εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το μαγειρικό λάδι.

«Πιστεύω ότι η Κίνα, αρνούμενη σκόπιμα να αγοράσει τα προϊόντα σόγιας μας και προκαλώντας δυσκολίες στους Αμερικανούς αγρότες σόγιας, διαπράττει μια Οικονομικά Εχθρική Πράξη. Εξετάζουμε τον τερματισμό των συναλλαγών με την Κίνα που σχετίζονται με το μαγειρικό λάδι και άλλα στοιχεία του εμπορίου, ως αντίποινα», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να παράγουμε το μαγειρικό μας λάδι μόνοι μας, δεν χρειάζεται να το αγοράζουμε από την Κίνα», πρόσθεσε.

Η Κίνα έχει μειώσει δραστικά τις εισαγωγές αμερικανικής σόγιας, κάτι που ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ως διαπραγματευτική τακτική. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει αυτόν τον μήνα ότι ελπίζει να συζητήσει το ζήτημα της σόγιας με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, ενώ παράλληλα έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναστείλουν μεγάλο μέρος των εισαγωγών τους από την Κίνα.

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής σόγιας παγκοσμίως, έχει στραφεί τους τελευταίους μήνες προς προμηθευτές όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή, εν μέσω δασμολογικών και εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει σειρά δασμών σε κινεζικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η μείωση του εμπορικού ελλείμματος, η επαναφορά της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ και η καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Πεκίνου παραμένουν τεταμένες, ιδίως επί προεδρίας Τραμπ, καθώς οι δύο χώρες διαφωνούν σε μια σειρά θεμάτων — από τους δασμούς και την τεχνολογία, μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προέλευση της πανδημίας COVID-19 και γεωπολιτικά ζητήματα όπως το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊβάν και η Ουκρανία.