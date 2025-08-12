Τραμπ κατά πανεπιστημίου George Washington: Παραβιάσατε τα πολιτικά δικαιώματα Εβραίων φοιτητών

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι διαπίστωσε ότι το πανεπιστήμιο George Washington είχε παραβιάσει τον ομοσπονδιακό νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων όσον αφορά τους Εβραίους, Αμερικανο-Ισραηλινούς και Ισραηλινούς φοιτητές και καθηγητές και θα ζητήσει «άμεση αποκατάσταση» από το πανεπιστήμιο.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι το GWU ενήργησε «σκόπιμα αδιάφορα απέναντι στο εχθρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους Εβραίους, Αμερικανο - Ισραηλινούς και Ισραηλινούς φοιτητές και καθηγητές». Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους του πανεπιστημίου για σχόλια.