Την πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους βαθιά στη ρωσική επικράτεια, συζήτησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, θέτοντας επί τάπητος το θέμα της εναέριας άμυνας της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει το σφυροκόπημα σε όλη την ουκρανική επικράτεια.

Οι Tomahawk μπορούν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, ακόμη και την πρωτεύουσα Μόσχα. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι η αποστολή Tomahawk θα ανάγκαζε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η κλήση διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ήταν μία παραγωγική και θετική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ζελένσκι συνεχάρη τον Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα και είπε ότι αν αυτός ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί, «τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανικού πολέμου».

«Ενημέρωσα τον πρόεδρο Τραμπ για τις επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό μας σύστημα και εκτιμώ την προθυμία του να μας υποστηρίξει. Συζητήσαμε ευκαιρίες για την ενίσχυση της αεράμυνάς μας, καθώς και συγκεκριμένες συμφωνίες πάνω στις οποίες εργαζόμαστε για να το διασφαλίσουμε αυτό», έγραψε ο Ζελένσκι στα social media.

«Υπάρχουν καλές επιλογές και σταθερές ιδέες για το πώς να μας ενισχύσουν πραγματικά. Πρέπει η Μόσχα να είναι έτοιμη για ειλικρινή διπλωματία. Aυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ισχύος», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Απειλές από το Κρεμλίνο για τους Tomahawk: Θα πάμε σε νέα κλιμάκωση

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει ήδη αντιδράσει, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον δώσει το «πράσινο φως», θα προκαλέσει την κλιμάκωση του πολέμου και θα επιδεινωθούν πολύ οι μεταξύ τους σχέσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, η Ρωσία θα αναγκαστεί να δώσει «κατάλληλη απάντηση».

Σε νέα δήλωση, η ρωσική προεδρία τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε «έναν νέο, σοβαρό γύρο έντασης» στον πόλεμο.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Παραμένει εξίσου προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, ούτε μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων».

Ο Τραμπ έχει «περίπου» αποφασίσει αν θα προμηθεύσει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα πως θα ήθελε να είναι ενήμερος συγκεκριμένα για το πώς η Ουκρανία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ τύπου Tomahawk προτού δώσει οριστικό «πράσινο φως» στο Πεντάγωνο να τους προμηθεύσει στις δυνάμεις του Κιέβου, επειδή δεν θέλει να «κλιμακωθεί» ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας αυτής.

Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές τουλάχιστον 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα θα βρισκόταν εντός εμβέλειας αν τα αποκτούσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν έχει αποφασίσει σχετικά με την προμήθεια τέτοιων πυραύλων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο πρόεδρος Τραμπ δεν το απέκλεισε, είπε πως έχει «περίπου» λάβει «απόφαση» για το ζήτημα.

«Νομίζω πως θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνουν με αυτούς. Πού θα τους στείλουν; Υποθέτω πως θα έπρεπε να θέσω αυτό το ερώτημα. Θα έθετα μερικά ερωτήματα. Δεν επιδιώκω να κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος», είπε.

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk για πρώτη φορά από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα.



