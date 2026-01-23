Ο Ανάλγητος

Ποιους αφορά το άρθρο 109 του νόμου του ΟΠΕΚΕΠΕ; Και ποιος κυβερνητικός έσπευσε από τους πρώτους να κάνει χρήση της «μεταρρύθμισης» (τρομάρα μας) που «πέρασε» μέσα στις γιορτές; Ελπίζουμε να μην είναι η κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία είχε πρόβλημα με την επιμέλεια των παιδιών της και η νέα ρύθμιση, την οποία υπογράφει και η ίδια, την ευνοεί. Εάν είναι αλήθεια πρόκειται για ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο.

Ένα άρθρο που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο ως τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλεί από χθες πολιτικό σεισμό. Για τους ειδήμονες είναι το άρθρο Άρθρο 109 του ν. 5264/2025, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και … «άλλες» διατάξεις. Αυτό το άρθρο λοιπόν είναι στα «λοιπά» και αφορά την «Μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σχετικής με τη γονική μέριμνα – Τροποποίηση του «άρθρου 1536 Αστικού Κώδικα, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 592 και προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 593 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». Είναι ένα άρθρο που ανήκει στις «άλλες» και δίδει το δικαίωμα σε όποιον έχει χάσει την επιμέλεια των παιδιών του από τον ή την σύζυγό του να μπορεί να διεκδικήσει ένα νέο «γύρο».

Πάμε στην ουσία του θέματος. Στο τι αφορά αυτό το άρθρο: «Αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει, ύστερα από αίτηση ενός ή και των δύο γονέων, των πλησιέστερων συγγενών του τέκνου ή του εισαγγελέα, να προσαρμόσει την απόφασή του στις νέες συνθήκες, ανακαλώντας ή μεταρρυθμίζοντάς την, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, και ιδίως να αποδώσει στους γονείς την άσκηση της γονικής μέριμνας που τους είχε αφαιρεθεί».

Είναι αλήθεια ότι το θέμα αυτό ευνοεί την κα. Κεφαλογιάννη που έχασε πρόσφατα το δικαστήριο για την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών της;

Δεν θέλουμε να περάσουν από το μυαλό μας οργισμένες σκέψεις του τύπου «αν δεν μας αρέσει ένας νόμος τον αλλάζω και μάλιστα μέσα στις γιορτές που οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τα δώρα που θα κάνουν στους αγαπημένους τους. Να μας συγχωρούν οι κύριοι και οι κυρίες, αλλά αυτά είναι που εξοργίζουν τους ψηφοφόρους και τους στέλνουν στα … άκρα ή στο σπίτι τους.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται εν μέσω δημοσιογραφικού κλοιού από μέσα του εξωτερικού. Μετά τη συνέντευξη στους New York Times της ζητούν να κάνει παρεμβάσεις και σε άλλα μεγάλα μέσα. Στο Νταβός ήταν από τους λίγους πολιτικούς που έδωσε συνέντευξη στο Axios, ενώ πρόκειται για την πρώτη πρέσβη των ΗΠΑ που άνοιξε λογαριασμό στο Truth Social πρόσφατα ξεπερνώντας τους 700 χιλιάδες ακόλουθους.

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και όσα λέει η πρέσβης στις συνεντεύξεις της. Καθιστά σαφές σε κάθε ευκαιρία το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον Κάθετο Διάδρομο, απαντώντας έμμεσα και στην εγχώρια ολιγαρχία που κάνει δουλειές με τη Μόσχα και πολεμάει την προοπτική του…

Την ίδια στιγμή μπαράζ επαφών στο Νταβός είχε ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Trump Organization, κ. Eric Trump, ο οποίος – μεταξύ άλλων - είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου Real Estate του επενδυτικού οργανισμού διεθνώς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της εταιρικής του στρατηγικής. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR συζήτησε με τον κ. Trump για το επενδυτικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια και τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Είδε και τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalid A. Al-Falih, παρουσία της Κίμπερλι με τον οποίο συζήτησαν τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και την προοπτική επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, όπως στον χώρο του LNG, του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και των απαιτούμενων ενεργειακών υποδομών.

Διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού θα αναλάβει η πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αικατερίνη Νασίκα. Έχει επαφές και το know how που είναι απαραίτητο στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε...

Οι σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισαν μεταξύ τους ότι δεν είναι εφικτή η πρώτη θέση στις εκλογές του 2027. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι να ξεκαθαρίσουν ότι δεν θα αποικηθεί ο πλανήτης Άρης και ότι δεν θα ιδρυθεί εκεί Τοπική του Κινήματος. Παύλος Γερουλάνος και Χάρης Δούκας διέλυσαν και τις τελευταίες αυταπάτες του προέδρου Νίκου. Αν δεχτούμε ότι ο πρόεδρος Νίκος είναι αφελής και έχει αυταπάτες. Η ουσία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πορεύεται στο συνέδριο του Μαρτίου μέσα από έναν δρόμο εσωστρέφειας και έντονων συγκρούσεων. Επίσης ξεκάθαρο είναι ότι δεν τίθεται άμεσα θέμα αλλαγής ηγεσίας. Αυτό που πρόκειται να εξελιχθεί, λοιπόν, είναι ένας προσωπικός αγώνας δρόμου των υποψήφιων μνηστήρων, με το βλέμμα την επομένη των εκλογών και με δεδομένη την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ. Ή τουλάχιστον την «μη νίκη» του…

Για το συνέδριο υπάρχουν ήδη αρκετές ενστάσεις οργανωτικού χαρακτήρα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα ψηφίσουν για τους συνέδρους και με βάση ποιον κατάλογο μελών; Ο Δούκας των Αθηνών έθεσε ήδη θέμα για ειδικό λογάριθμο για την εκλογή συνέδρων ανά νομό. Ποιος ομαδάρχης θα έχει τους περισσότερους συνέδρους; Κι αυτό συνδέεται άμεσα με τα θέματα που θα κληθεί να εξετάσει το συνέδριο. Κεντρικό θέμα θα είναι οι συμμαχίες που θα συνάψουν μετεκλογικά. Θα συζητήσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ζωή και τον Αλέξη Τσίπρα; Και τι λέει η Βάση; Το θέλει αυτό;

Οι Δούκας και Γερουλάνος, πάντως, έχουν κάθετη γραμμή: Όχι στη συνεργασία με τη ΝΔ. Τι μας μένει; Στην πράξη μόνο ο Αλέξης Τσίπρας! Ο μεγάλος χαμός, όμως, θα γίνει στον έλεγχο των οργάνων. Και ο ακόμη μεγαλύτερος για τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει φτιάξει ήδη την επιτροπή με τον Λάμπρου. Ο Χάρης Δούκας θέλει προκριματικές!

Η εσωστρέφεια είναι δεδομένη. Πού να βρεθεί χρόνος για αντιπολίτευση; Ίσως για κανένα χαμένο βαγόνι και μόνο…

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας για αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειψυδρίας εγκρίθηκαν 42 έργα, ύψους άνω των 75,5 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, αφορούν στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μονάδων αφαλάτωσης, στη βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, σε δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών, κ.ά. Τα έργα θα υλοποιηθούν, τόσο στη νησιωτική χώρα -και ειδικότερα σε νησιά όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι έντονο- όσο και στην ηπειρωτική.

Περισσότερο τρέμω ότι αυτός ο κύριος πολιτευτής της ΝΙΚΗΣ που ανακήρυξε την Καρυστιανού ως το σύγχρονο Καποδίστρια, έμπαινε σε σχολική τάξη για να διδάξει τα παιδιά μας, από το ότι συμμετέχει στην επιτροπή προγράμματος του υπό ίδρυση κόμματος της ΜΑΡΙΑΣ της Ελλάδας. Αυτός ο… ανεπανάληπτος καθηγητής μαθηματικών «ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΠΑΘΟΣ τη ΜΑΡΙΑ: «ΓΙΑΤΙ , είμαι βέβαιος, όταν γίνει Πρωθυπουργός, θα κάνει τους μαθητές μας "Αγγελούδια", αφού θα φτιάξει μια ΠΑΙΔΕΙΑ!, με ηθική εν Χριστώ (μια Ελληνορθόδοξη Παιδεία, όπως την οραματίστηκε, ο Α' ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ της Ελεύθερης Ελλάδας, ο Μεγάλος Διπλωμάτης και Πολιτικός ΙΩΑΝΝΗΣ». Δόξα τον πανάγαθο δεν διδάσκει πλέον ενώ αποφεύχθηκε το 2023 και η είσοδος του στη Βουλή ως βουλευτής Ευβοίας της ΝΙΚΗΣ. Το αστέρι αυτό είχε πανηγυρίσει την αποτυχία του με μοναδικό τρόπο « Φίλοι μου Αγαπημένοι!. ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΕΥΤΥΧΗΣ! Δύο μήνες προεκλογικής εκστρατείας (με δύο εκλογικές αναμετρήσεις), στις προσευχές μου έλεγα προς Τον Τριαδικό Θεό μας :Θεέ μου, θέλω να γίνω Βουλευτής (για να βοηθήσω την Πατρίδα μου και την Ορθοδοξία μου)!. Θέλω όμως να είμαι και κοντά Στην Αγαπημένη μου Σύζυγο, τη Δέσποινα μου!. Κάνε εσύ ότι είναι καλλίτερο!. Και το έκανε το καλλίτερο Φίλοι μου!.. Και η ΝΙΚΗ μπήκε με την πρώτη στη Βουλή (και σε αυτό, βοήθησα και εγώ αλλά προ πάντων εσείς και σας ευχαριστώ από τα τρίσβαθα της καρδιάς μου) και ΕΓΩ έμεινα κοντά ΣΤΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΙ ΜΟΥ (αφού δεν εκλέχτηκα Βουλευτής), για να μην αισθάνεται μόνη!.»

Ο Ανάλγητος