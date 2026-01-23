Η χώρα θα βρεθεί σύντομα μπροστά σε σημαντικά διλήμματα, τα οποία και θα χρειαστούν μια εθνικά υπεύθυνη πολιτική στάση. Ακόμη κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, θα χρειαστεί να έχει συνομιλητές στην αντιπολίτευση. Ό,τι ποσοστό κι αν συγκεντρώσει. Κι είναι τελείως άλλο πράγμα να συνομιλεί κανείς με τον… Αρχάγγελο και άλλο να συνομιλεί με ένα πολιτικό σύστημα που θα είναι σε θέση να αντιληφθεί πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Με την Καρυστιανού ή με τον Τσίπρα; Σίγουρα όχι με την Καρυστιανού. Και σίγουρα όχι με τον Τσίπρα του 2015! Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας μας λέει ότι έχει αλλάξει, ότι έχει αφήσει πίσω του τις αυταπάτες και ότι έχει μπει στο μονοπάτι του… δημοκρατικού καπιταλισμού. Θέλουμε να τον πιστέψουμε.

Η αλήθεια είναι ότι με δεδομένη τη στάση του ΠΑΣΟΚ, δεν φαίνεται άλλος που να είναι σε θέση να «συζητήσει» μακριά και πέρα από τα μικροκομματικά του συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ έχει εισέλθει σε έναν κύκλο εσωστρέφειας και τα ηγετικά του στελέχη πιστεύουν ότι το αντιδεξιό σύνδρομο είναι ο τρόπος για να βγουν από τα αδιέξοδά τους. Ο κ. Μητσοτάκης, επίσης, δεν θα μπορέσει να βρει εύκολα κανάλια επικοινωνίας ούτε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Με την Μαρία Καρυστιανού; Αυτό κι αν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ας πούμε ότι αύριο ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τουρκία και ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να κλείσουμε τη διαμάχη μας με τους γείτονες με επωφελή για μας τρόπο. Είναι βέβαιο ότι η ρωσόφιλη ακροδεξιά θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μηδενίσει την προσπάθεια και να τινάξει στον αέρα οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχίας. Αντίθετα θα ενισχύσουν την λογική της όξυνσης, επειδή έτσι θα εξακολουθήσει να υφίσταται ένα πρόβλημα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Το αν υπάρχει μέχρι τότε ΝΑΤΟ είναι μια άλλη συζήτηση.

Και δεν είναι το μοναδικό θέμα που θα μας απασχολήσει. Πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία μας με το Ισραήλ; Η οποία ξεκίνησε επί των ημερών του Γιώργου Παπανδρέου και συνεχίστηκε και επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα.

Μια πρώτη ανάγνωση είναι ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εξυπηρετεί την συσπείρωση των δυνάμεων του κ. Μητσοτάκη. Μια δεύτερη ανάγνωση, όμως, αναδεικνύει τα προβλήματα που θα προκαλέσει η «εκλογική επιτυχία» της κας Καρυστιανού. Αν η … εκσυγχρονισμένη Νίκη καταφέρει και γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, τότε τα πράγματα θα γίνουν αρκετά … περίεργα. Για όλους!

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]