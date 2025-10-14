Μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: Επιστρέψτε τους σορούς των ομήρων - Η δουλειά δεν τελείωσε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Και οι είκοσι όμηροι επέστρεψαν και αισθάνονται όσο καλά μπορεί να αναμένεται, ένα μεγάλο βάρος έχει φύγει, αλλά η αποστολή δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκαν! Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!!!».

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Ισραήλ: Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας - Κλείνει το πέρασμα στη Ράφα

Νωρίτερα, το Ισραήλ αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου την Τετάρτη, όπως απαιτούσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αποτυχία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα.

Σύμφωνα με το Channel 12, το Ισραήλ μετέφερε μήνυμα στους μεσολαβητές ότι γνωρίζει πως η Χαμάς είναι ικανή να απελευθερώσει επιπλέον σορούς ομήρων, λέγοντας: «Πείτε στη Χαμάς ότι πρέπει να επιστρέψει όσους ξέρει πώς να επιστρέψει», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ γνωρίζει «ακριβώς» ποια πτώματα κρατά η ομάδα ή έχει πρόσβαση σε αυτά, προειδοποιώντας την «να μην παίζει παιχνίδια».

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο: «Η Χαμάς έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τους περισσότερους από τους νεκρούς ομήρους. Το γνωρίζει και θα επιμείνουμε σε αυτό».

Συγκεκριμένα, το Τελ Αβίβ κατηγορεί τη Χαμάς για αθέτηση της συμφωνίας αφού αντί των 28 σορών παρέδωσε χθες μόλις τέσσερις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Οι τρομοκράτες έχουν δηλώσει πως αγνοούν που βρίσκονται ορισμένες σοροί ομήρων, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό,

Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει εξηγήσει τους λόγους που παρέδωσε μόλις τέσσερις σορούς, ενώ την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο Al Araby του Κατάρ, αιγυπτιακές ομάδες βρίσκονται μέσα στη Γάζα και συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών των νεκρών ομήρων.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Reuters το Τελ Αβίβ ενημέρωσε τα Ηνωμένα Έθνη ότι από την Τετάρτη θα επιτραπεί η είσοδος στη Λωρίδα της Γάζας μόνο 300 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας - δηλαδή το ήμισυ του συμφωνηθέντος αριθμού - και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου, εκτός από ορισμένες ανάγκες που αφορούν ανθρωπιστικές υποδομές.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, τον βραχίονα του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει τη ροή βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε προηγουμένως αναφέρει ότι αναμένει περίπου 600 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας να εισέρχονται καθημερινά κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων άμυνας ότι η Χαμάς δεν έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για να επιστρέψει τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων.

Χθες, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και μετέφερε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σοροί παραμένουν ακόμη στη Γάζα.