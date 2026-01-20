NBC, Reuters

Νέες εντάσεις προκαλούν οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από τη Γροιλανδία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει την πίεση προς τη Δανία και ευρωπαϊκές χώρες, συνδέοντας το ζήτημα ακόμη και με τη μη απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στο πρόσωπό του.

Αν και αποφεύγει να απαντήσει ευθέως αν θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική βία, ο Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε εμπορικά αντίποινα, εντείνοντας τη ρήξη με παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται γύρω από τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός τη Δευτέρα ως προς το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να θέσει υπό τον έλεγχό του το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος.

BREAKING: US President Donald Trump has said in a telephone interview with NBC News that he will "100%" hit European nations with fresh tariffs if a Greenland deal is not reached.@SkyDavidBlevins reports from the US ⬇️



https://t.co/ocfbIBwgaX



pic.twitter.com/H7zmU5ZF8u — Sky News (@SkyNews) January 19, 2026

Ερωτηθείς αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος απάντησε «χωρίς σχόλιο», σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News.

Ο Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις του για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Το Σάββατο δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στη Δανία και σε επτά ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισήγαγε μια νέα διάσταση στην αντιπαράθεσή του με μακροχρόνιους Ευρωπαίους συμμάχους, συνδέοντας τη Γροιλανδία με την αποτυχία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι, σε γραπτό μήνυμα που έστειλε την Κυριακή στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στέρε. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Τραμπ, βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας περί διαφάνειας, όπως ανέφερε το γραφείο του.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ επέκρινε επίσης Ευρωπαίους ηγέτες που αντιστάθηκαν στις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, την οποία —όπως λέει— θεωρεί απαραίτητη για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

«Η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε πού τους οδήγησε αυτό», δήλωσε. «Σε αυτό θα έπρεπε να επικεντρωθεί η Ευρώπη — όχι στη Γροιλανδία».

Ερωτηθείς αν θα προχωρήσει τελικά στην επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το κάνω, 100%».

Φον ντερ Λάιεν σε ΗΠΑ: Ζήτησε αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας

Παράλληλα, την ανάγκη για «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και του βασιλείου της Δανίας», εξηγώντας πως πρόκειται για ζήτημα ύψιστης σημασίας στις διατλαντικές σχέσεις υπογράμμισε κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ στο Νταβός της Ελβετίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι κατά τη συνάντησή της με την αμερικανική αντιπροσωπεία, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, διαβεβαίωσε πως η ΕΕ επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε στενή συνεργασία με τη Δανία, για την προώθηση των κοινών συμφερόντων ασφαλείας.

Ανέφερε εξάλλου πως συζήτησαν για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, επισημαίνοντας πως η επιβολή δασμών δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως κατά τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες με στόχο την «επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

In Davos, I met with a bipartisan delegation from the United States Congress.



We discussed our shared efforts to achieve a just and lasting peace in Ukraine.



This process benefits from strong EU–US coordination, from security guarantees to a pathway to prosperity.



pic.twitter.com/X5IlrcnLy6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2026

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στην Αρκτική

Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε μετά τη συνάντησή του με τον Δανό υπουργό Άμυνας και τη Γροιλανδή υπουργό Εξωτερικών.

«Συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η Αρκτική – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – στη συλλογική μας άμυνα και για το πώς η Δανία αυξάνει τις επενδύσεις σε βασικές δυνατότητες», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα», συμπλήρωσε.

Just met w/ 🇩🇰 @troelslundp & Greenland 🇬🇱 FM Vivian Motzfeldt. We discussed how important the Arctic - including Greenland - is to our collective security & how 🇩🇰 is stepping up investments in key capabilities. We'll continue to work together as Allies on these important issues

Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν συζητήσει για το ενδεχόμενο αποστολής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, δήλωσε ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν, μετά τη συνάντηση του ίδιου και της Γροιλανδής ΥΠΕΞ, Βίβιαν Μότσφελτ με τον γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

«Το έχουμε προτείνει αυτό. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ το έχει λάβει υπόψη του και πιστεύω πως μπορούμε πλέον να καθορίσουμε ένα πλαίσιο για το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο», είπε ο Πόουλσεν. «Συνάδει επίσης με όσα έχουμε συζητήσει με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας.