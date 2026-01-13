Τραγωδία στον Κραν Μοντανά: Αποζημιώσεις αρκετών εκατ. δολαρίων θα ζητήσουν τα θύματα

Η ποινική έρευνα της Ελβετίας για την πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς α πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις τοπικές αρχές, δήλωσε ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί ορισμένα από τα θύματα, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει αποζημίωση εκατομμυρίων.

Η πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν έφηβοι, και τραυμάτισε 116. Ο Ρομάν Ζορντάν, ο οποίος εκπροσωπεί περισσότερα από 20 θύματα εγκαυμάτων από την πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς, δήλωσε ότι θα ζητήσει αποζημίωση ύψους έως και αρκετών εκατομμυρίων για κάθε τραυματισμό και έως και 100.000 ελβετικά φράγκα (125.390 δολάρια) για κάθε θάνατο.

«Για μένα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο δήμος πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υπευθύνων και πρέπει να κληθεί να δώσει απαντήσεις», τόνισε ο ίδιος σε συνέντευξη αργά το βράδυ της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι αναμένει συνολικές απαιτήσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων φράγκων.

«Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα ζητήσουμε να ακουστούν (οι αξιωματούχοι) (από τους εισαγγελείς), να λάβουμε τα έγγραφα, την πλήρη αλληλογραφία, για να κατανοήσουμε πώς τόσα πολλά λάθη, τόσες πολλές διασφαλίσεις που συνήθως υπάρχουν σε ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων, μπόρεσαν να αποτύχουν».

Ανεπαρκείς έλεγχοι ασφαλείας

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι οι λαμπερές κεριά έβαλαν φωτιά στον ηχομονωτικό αφρό στην οροφή του υπογείου του μπαρ «Le Constellation». Οι πανικοβλημένοι άνθρωποι έτρεξαν τότε προς μια στενή σκάλα που οδηγούσε σε μια στενή έξοδο, η οποία έγινε ένα θανατηφόρο σημείο συμφόρησης καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν, σύμφωνα με μάρτυρες.

Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο χώρος δεν είχε υποβληθεί σε πολλαπλούς ετήσιους ελέγχους ασφάλειας και εξέφρασε τη λύπη του.

Προς το παρόν, μόνο οι Γάλλοι ιδιοκτήτες βρίσκονται υπό έρευνα για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της υποψίας για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Το ζευγάρι, Ζαν και Τζέσικα Μορέτι, δηλώνει ότι συνεργάζεται με την έρευνα και έχει εκφράσει τη θλίψη του για την τραγωδία. Ο σύζυγος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο Ζορντάν χαρακτήρισε «κακόγουστο αστείο» το γεγονός ότι η πολυτελής πόλη ζήτησε να συμμετάσχει στην υπόθεση - ένα αίτημα που δεν έχει γίνει δεκτό. «Αυτός ο κυνισμός πλήγωσε τις οικογένειες».

Οι πελάτες του Τζόρνταν είναι Ελβετοί, Γάλλοι και Ιταλοί και οι περισσότεροι τραυματίστηκαν, με όλους εκτός από δύο να βρίσκονται σε τεχνητό κώμα ή να μην ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

«Αυτοί (οι συγγενείς) νιώθουν σαν να βρίσκονται σε έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν θα ξυπνήσουν ποτέ, και αυτό που μου ζητούν είναι απαντήσεις για το ποιος είναι υπεύθυνος», είπε.

Σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο, τα θύματα εγκληματικών πράξεων μπορούν να ζητήσουν επείγουσα οικονομική βοήθεια, αλλά ο Τζόρνταν είπε ότι χρειάζονται κρατικά κεφάλαια για να καλυφθούν τα περαιτέρω έξοδα μέχρι την έκδοση της απόφασης.

«Ιδανικά, θα έπρεπε να υπάρχει άμεση αποζημίωση για τα θύματα - χωρίς διπλή τιμωρία».