Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό - Ανησυχία ότι μπορεί να εκραγεί (vids)

Ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν τη Δευτέρα το τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο «Orinda» ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας, στην περιοχή της Οδησσού, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Turkiye Today, το πλοίο, που μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου (LPG), χτυπήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ρωσικής εκστρατείας κατά ουκρανικών υποδομών και ναυτιλιακών στόχων.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

Σημειώνεται ότι, από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, αρκετά τουρκικά ή τουρκικής ιδιοκτησίας εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έχουν υποστεί ζημιές από πλήγματα που σχετίζονται με τις εχθροπραξίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πλοία αγκυροβολημένα κοντά σε ουκρανικά λιμάνια υπέστησαν φθορές, χωρίς όμως να τραυματιστούν μέλη των πληρωμάτων.

🔴 #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2025

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ότι ένα πλοίο που μετέφερε υγραέριο υπέστη ζημιές κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

Ο ίδιος έγραψε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ότι η επίθεση ανάγκασε τις αρχές της Ρουμανίας να διατάξουν την εκκένωση ενός παραμεθόριου χωριού, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεποτμέρειες.

Όλο το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι και τα 16 μέλη του τουρκικού πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σκάφος.

Κανείς τους δεν τραυματίστηκε, ενώ έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ουκρανικές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν να κατασβήσουν τη φωτιά.

Οι αρχές ανέφεραν ότι θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής εκτίμηση των ζημιών μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές.

Εκκενώνεται χωριό στην περιοχή

Η επαρχία Τούλτσεα της Ρουμανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, συνορεύει με την Ουκρανία και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ουκρανικό λιμάνι του Ισμαηλίου.

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν και οι ρουμανικές αρχές προχωρώντας στην εκκένωση του χωριού Πλαούρου αφού οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το χωριό.

Σύμφωνα με το ρουμανικό δίκτυο Digi24, από 100 έως 150 κάτοικοι του Πλαούρου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ισμαήλ στην όχθη του Δούναβη, απομακρύνονται προληπτικά.

🇷🇴 Romania evacuates village near Ukraine after Russian drone hits LNG tanker



Residents near Plauru were evacuated after a Russian drone strike in Ukraine’s Izmail area set fire to the Turkish-flagged LNG tanker ORINDA, carrying around 4,000 tons of liquefied gas, Euronews… pic.twitter.com/yNidsVTFaV — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2025

Ο δήμαρχος της περιοχής Τουντόρ Τσερνέγκα δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους «σπίτι με σπίτι» και προχωρούν επίσης στην απομάκρυνση των ζώων, λόγω του κινδύνου μεγάλης έκρηξης.