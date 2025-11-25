Οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει τρία άτομα που θεωρούνται ύποπτα ότι εργάζονταν για την υπηρεσία πληροφοριών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε την Τρίτη το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη από το γραφείο του Εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης, το οποίο γνωστοποίησε ότι οι ύποπτοι φέρονται να είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο συλλογής δεδομένων στελεχών του τουρκικού κράτους με τη χρήση τηλεφωνικής γραμμής καταχωρισμένης σε τουρκικό GSM πάροχο (παγκόσμιο σύστημα για επικοινωνίες κινητής).

«Οι προσπάθειες στόχευαν στελέχη οργανισμών της αμυντικής βιομηχανίας, μια τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείται από το υπουργείο Εξωτερικών, και επίσημους εκπροσώπους ορισμένων ξένων χωρών».

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι οι αρχές εντόπισαν τέσσερα άτομα που απέκτησαν μια κινητή τηλεφωνική γραμμή από τουρκικό πάροχο υπηρεσιών και τη μετέφεραν στα ΗΑΕ για να την παραδώσουν σε έναν πράκτορα πληροφοριών, και διατηρούσαν μεταξύ τους επαφή.

Όπως αναφέρεται, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σήμερα για τη σύλληψη των υπόπτων και την κατάσχεση αποδεικτικών στοιχείων, τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ ένας παραμένει στο εξωτερικό. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον ύποπτο που βρίσκεται εκτός Τουρκίας».

Υπενθυμίζεται ότι, η Τουρκία και τα ΗΑΕ αποκατέστησαν τους δεσμούς τους το 2021 μετά από εκτενείς συνομιλίες για την επίλυση των περιφερειακών και διμερών τους διαφορών, που είχαν προκληθεί από την Αραβική Άνοιξη.

Η σχέση έκτοτε έχει επισφραγιστεί με μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και μια επενδυτική συμφωνία, καθώς και συχνές επισκέψεις ανώτερων αξιωματούχων.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, ο πόλεμος στο Σουδάν έχει αναζωπυρώσει κάποιες από τις εντάσεις μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων.

Τα ΗΑΕ στηρίζουν τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης ενάντια στον στρατό του Σουδάν, ο οποίος έχει ενισχύσει τη συνεργασία του με την Άγκυρα το τελευταίο έτος.

Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η σχέση τους με τους Εμιρατιανούς είναι φιλική και υπάρχει συμφωνία να διαχωρίζονται τα ζητήματα, ώστε να μην επηρεάζουν τη σχέση.

Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει συλλάβει πολλούς υπόπτους που φέρονται να εργάζονται για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, της Ρωσίας ή του Ιράν.