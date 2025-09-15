Τουρκία: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για το μέλλον του Οζέλ στην ηγεσία του CHP

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα (CHP), το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, που έχει ήδη πληγεί από συνεχείς νομικές διώξεις, ενδέχεται να δει τον ηγέτη του, Οζγκιούρ Οζέλ, να εκδιώκεται από το δικαστήριο τη Δευτέρα.

Ένα δικαστήριο της Άγκυρας θα αποφασίσει για το αν θα ακυρώσει το συνέδριο του κόμματος το 2023 λόγω φερόμενων διαδικαστικών παρατυπιών - μια κίνηση που θα στερήσει τον πρόεδρό του από τον τίτλο του και θα υπονομεύσει περαιτέρω την ηγεσία και την εξουσία της αντιπολίτευσης.

Εκατοντάδες μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) έχουν φυλακιστεί εν αναμονή της δίκης τους στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για φερόμενες σχέσεις με τη διαφθορά και την τρομοκρατία, μεταξύ των οποίων και ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμαμόγλου.

Οι διαμαρτυρίες κατά του Ερντογάν ξέσπασαν ξανά την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ άλλων και στην Άγκυρα την Κυριακή, λόγω των νομικών μέτρων που οι επικριτές χαρακτηρίζουν πολιτικοποιημένα και αντιδημοκρατικά. Η κυβέρνηση απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Οι τουρκικές μετοχές, τα ομόλογα και η λίρα έχουν υποχωρήσει εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου και είχαν πέσει κατακόρυφα τον Μάρτιο, όταν ο Ιμαογλού προφυλακίστηκε, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για το Κράτος Δικαίου σε μια μεγάλη αναδυόμενη οικονομία, όπου ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από 30%.

Εάν το δικαστήριο ακυρώσει το συνέδριο και απομακρύνει τον Οζέλ, ίσως να ορίσει έναν διαχειριστή για να διευθύνει το κόμμα ή να επαναφέρει τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον οποίο ο Ερντογάν νίκησε στις εκλογές του 2023, αλλά έκτοτε έχει χάσει μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης του CHP.

Μπορεί επίσης να απορρίψει την υπόθεση, που ασκήθηκε από μέλος του CHP, ή να αναβάλει την απόφαση.

Η απομάκρυνση του Οζέλ μπορεί να οδηγήσει την αντιπολίτευση σε περαιτέρω αναταραχή και εσωτερικές διαμάχες, ενισχύοντας τις πιθανότητες του Ερντογάν να παρατείνει την εξουσία του.

Το Σαββατοκύριακο, οι αρχές συνέλαβαν 48 ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν δήμαρχο, στο πλαίσιο της έρευνας για το CHP, η οποία είναι ξεχωριστή από την απόφαση του δικαστηρίου της Άγκυρας και επικεντρώνεται στην έδρα του κόμματος, την Κωνσταντινούπολη.