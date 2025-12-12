Τουρκία: Καμία αλλαγή με τα ρωσικά S-400 ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα F-35

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν τις αμερικανικές κυρώσεις και τα εμπόδια για την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία αλλαγή όσον αφορά την κατοχή του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας την Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ βρίσκονται σε διαμάχη από το 2020, όταν η Ουάσινγκτον απέκλεισε την Άγκυρα από το πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών της Lockheed Martin και επέβαλε κυρώσεις λόγω της απόκτησης των S-400 από την Τουρκία, τα οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν απειλή για την ασφάλεια.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή ήταν άδικη. Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι ελπίζουν οι κυρώσεις CAATSA και οι αμερικανικοί νόμοι να μπορούν να υπερκεραστούν κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αγοράσει τα μαχητικά και να επιστρέψει στο πρόγραμμα κατασκευής.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συζητήσεις για το θέμα συνεχίζονται, αλλά τόνισε ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει στην Τουρκία να λειτουργεί ή να κατέχει το σύστημα S-400 εάν θέλει να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35.

Αναφερόμενο στα σχόλια του Μπάρακ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε: «Δεν υπήρξαν νέες εξελίξεις σχετικά με τα συστήματα αεράμυνας S-400, τα οποία έχουν τεθεί πρόσφατα στην ατζέντα».

Οι διπλωματικές συζητήσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ συνεχίζονται «για την άρση των κυρώσεων και των εμποδίων στην προμήθεια των F-35 και για την επανένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα», ανέφερε.

«Η διαχείριση της διαδικασίας σχετικά με το πρόγραμμα F-35 στο πνεύμα της συμμαχίας, μέσω αμοιβαίου διαλόγου και εποικοδομητικής διαβούλευσης, θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις», προσέθεσε το υπουργείο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα στο Reuters ότι πιστεύει πως η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα βρουν σύντομα τρόπο να άρουν τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα S-400 αποτελούν απειλή για τα μαχητικά F-35 και για τα ευρύτερα συστήματα άμυνας του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία το αρνείται και δηλώνει ότι τα S-400 δεν θα ενσωματωθούν στο ΝΑΤΟ.