Τηλεφωνική επικοινωνία Ραμαφόσα με Πούτιν για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του για τις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ραμαφόσα.

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία σε κρίσιμα διεθνή φόρα όπως οι BRICS και η G20», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η προεδρία της Νότιας Αφρικής.

«Ο πρόεδρος Ραμαφόσα» και ο πρόεδρος Πούτιν δεσμεύθηκαν για την υποστήριξή τους στη διαδικασία της επιστροφής Νοτιοαφρικανών που πολεμούν μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία", προστίθεται στην ανακοίνωση της νοτιοαφρικανικής προεδρίας.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο ανακοίνωσε, μέσω του καναλιού του στο Telegram, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στην Ουκρανία σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόσα.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής δήλωσε τον Νοέμβριο ότι είχε λάβει αιτήματα για βοήθεια από 17 Νοτιοαφρικανούς που λένε ότι εξαπατήθηκαν και στάλθηκαν στο ουκρανικό μέτωπο, όπως εκατοντάδες, τουλάχιστον, Αφρικανοί.

Οι στρατολογήσεις αυτές δεν περιορίζονται στη Νότια Αφρική. Τέσσερις Κενυάτες που επέστρεψαν από τη Ρωσία διηγήθηκαν χθες, Δευτέρα, σε έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, πώς εξαπατήθηκαν και οδηγήθηκαν να πολεμήσουν εναντίον της Ουκρανίας παρά τη θέλησή τους.

Οι κενυατικές αρχές εκτιμούσαν στον Δεκέμβριο τον αριθμό των στρατολογημένων με τη βία σε περίπου 200, 23 από τους οποίους μπόρεσαν να επαναπατριστούν. Ένας αριθμός προφανώς πολύ μικρότερος του πραγματικού, σύμφωνα με τους τέσσερις Κενυάτες που επέστρεψαν και μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Κίεβο έλεγε τον Νοέμβριο ότι έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 1.436 πολίτες από 36 αφρικανικές χώρες στις γραμμές των ρωσικών δυνάμεων.

«Οι Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πάνε να πολεμήσουν, στη συνέχεια τους συμπεριφέρθηκαν σαν η ζωή ή ο θάνατός τους να μην είχε καμία σημασία», είχε πει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Πρετόρια Ολεξάντρ Τσέρμπα.

«Είναι ένας αποικιακός πόλεμος, και το να βλέπεις Αφρικανούς να πολεμάνε σε έναν αποικιακό πόλεμο εναντίον μιας ελεύθερης χώρας είναι ιδιαίτερα παράλογο», είχε πει.

Κατηγορούμενη από τις οικογένειες των στρατολογημένων ότι είχε βοηθήσει στη στρατολόγησή τους , η κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Τζέικομπ Ζούμα, η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντρια, παραιτήθηκε από την έδρα της στο νοτιοαφρικανικό κοινοβούλιο.