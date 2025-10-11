Τουλάχιστον 4 νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μισισίπι (pics&vids)
Τουλάχιστον 4 νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μισισίπι (pics&vids)

11/10/2025 • 19:07
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Λίλαντ, στη βορειοδυτική πολιτεία του Μισισίπι, αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Ο δήμαρχος Τζον Λι δήλωσε στο CNN ότι 16 άτομα δέχθηκαν πυρά και τέσσερα σκοτώθηκαν κοντά στο κέντρο της πόλης γύρω στα μεσάνυχτα. Ο Λι δεν διευκρίνισε εάν οι τέσσερις νεκροί περιλαμβάνονται στους 16 συνολικά πυροβολημένους.

Κανείς δεν έχει τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με το περιστατικό, πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Λίλαντ επιβεβαίωσε στο CNN ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Το Γραφείο Ερευνών του Μισισίπι (Mississippi Bureau of Investigation) ανακοίνωσε ότι συνδράμει στην έρευνα, αλλά παρέπεμψε στην αστυνομία του Λίλαντ για την παροχή λεπτομερειών σχετικά με το περιστατικό.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που ακολούθησε τον αγώνα ποδοσφαίρου για την επιστροφή αποφοίτων του Λυκείου Λίλαντ, μετέδωσε το συνεργαζόμενο με το CNN δίκτυο WAPT, επικαλούμενο τον πολιτειακό γερουσιαστή Ντέρικ Σίμονς.

Η πόλη Λίλαντ, με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, βρίσκεται περίπου 115 μίλια βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της πολιτείας, Τζάκσον.


 

