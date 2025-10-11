Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Λίλαντ, στη βορειοδυτική πολιτεία του Μισισίπι, αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Ο δήμαρχος Τζον Λι δήλωσε στο CNN ότι 16 άτομα δέχθηκαν πυρά και τέσσερα σκοτώθηκαν κοντά στο κέντρο της πόλης γύρω στα μεσάνυχτα. Ο Λι δεν διευκρίνισε εάν οι τέσσερις νεκροί περιλαμβάνονται στους 16 συνολικά πυροβολημένους.

Breaking! 4 KILLED and 12 WOUNDED in deadly mass #SHOOTING at #Mississippi High School



4 of the wounded were airlifted to a local hospital in city of Leland



Investigation is ongoing says Mayor John Lee pic.twitter.com/H54DpwspPZ — Michael Ashura (@MichaelAshura) October 11, 2025

Κανείς δεν έχει τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με το περιστατικό, πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Λίλαντ επιβεβαίωσε στο CNN ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Το Γραφείο Ερευνών του Μισισίπι (Mississippi Bureau of Investigation) ανακοίνωσε ότι συνδράμει στην έρευνα, αλλά παρέπεμψε στην αστυνομία του Λίλαντ για την παροχή λεπτομερειών σχετικά με το περιστατικό.

Now #MassShooting in #Mississippi

120 miles of #Jackson in Leyland.

4 killed & 12 injured, being airlifted to hospital.Leyland was scheduled to play Football Game.

How many more Shootings will take place?#PublicSafety is in jeopardy. A stop to #Gunviolence has to be enacted. pic.twitter.com/nywDZpUiIL — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) October 11, 2025

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που ακολούθησε τον αγώνα ποδοσφαίρου για την επιστροφή αποφοίτων του Λυκείου Λίλαντ, μετέδωσε το συνεργαζόμενο με το CNN δίκτυο WAPT, επικαλούμενο τον πολιτειακό γερουσιαστή Ντέρικ Σίμονς.

Η πόλη Λίλαντ, με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, βρίσκεται περίπου 115 μίλια βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της πολιτείας, Τζάκσον.



