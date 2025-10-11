Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε τροχιά κατάκτησης νέων υψηλών

Η αναβάθμιση του ΧΑ από τον οίκο FTSE Russel, η διαφαινόμενη λήξη των εχθροπραξιών στην Μ. Ανατολή, τα ιστορικά υψηλά σε δείκτες αναφοράς σε Ευρώπη και Αμερική και οι προσδοκίες για την επίτευξη βελτιωμένων μεγεθών στο γ’ τρίμηνο από μερίδα δεικτοβαρών εταιριών -μεταξύ αυτών και των τραπεζών- επανέφεραν την αγορά σε απόσταση αναπνοής από τα φετινά υψηλά (14 Αυγούστου 2.135,29 μονάδες).

Παρά την ανοδική διαδρομή που έχει διανυθεί επί εντεκάμιση συνεχόμενους μήνες το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει ακμαίο και παρά τις όποιες υπερβολές που παρατηρούνται πλέον σε επιμέρους αποτιμήσεις ο βαθμός εμπιστοσύνης της ελληνικής αγοράς δεν δείχνει να κάμπτεται παρά την ένταση των δημόσιων προσφορών σε ομόλογα και μετοχές που σε άλλες περιόδους λειτουργούσαν ανασταλτικά στην ανοδική δυναμική. Αυτή την φορά η επιλεκτική δραστηριότητα δεν περιορίστηκε σε τράπεζες και ενεργειακούς ομίλους, υπήρξαν κινήσεις στην πληροφορική και σε βιομηχανικές εταιρίες που τόνωσαν εκ νέου το ενδιαφέρον σε ένα ευρύτερο μέρος της επενδυτικής κοινότητας, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αύξηση των μέσων ημερήσιων συναλλαγών.

Την Τρίτη εκκινούν οι ανακοινώσεις του γ’ τριμήνου στις ΗΠΑ με τις κυριότερες ανακοινώσεις να αναμένονται από Citigroup, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, JP Morgan, Wells Fargo, Blackrock (14/10), Abbott Laboratories, Bank of America, Morgan Stanley (15/10) και American Express (16/10). Στην τραπεζοκεντρική εβδομάδα οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς αναμένουν αύξηση στα κέρδη του χρηματοοικονομικού κλάδου κατά 10,7% ενώ τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 6,1%.

Οι προσδοκίες βασίζονται στην επιτάχυνση της ζήτησης δανείων, μείωση των καθυστερήσεων και ισχυρές επιδόσεις στις αγορές κεφαλαίων. Από τις 21 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο (με λήξη τον Αύγουστο), παρατηρείται αύξηση κερδών +10,5% και άνοδος εσόδων +6,8%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 76,2% αυτών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή, ενώ το 81% υπερέβη τις προβλέψεις για τα έσοδα. Αυτές οι επιδόσεις δημιουργούν αισιοδοξία για τη συνέχεια της περιόδου ανακοινώσεων αν και σημείο αναφοράς για ένα ακόμα τρίμηνο θα αποτελέσει ο τεχνολογικός κλάδος ο οποίος ωστόσο θα μπει στην εικόνα μετά τις 20 Οκτωβρίου.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε πορεία καταγραφής νέων φετινών υψηλών και αναμενόμενα η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα όρια της φετινής «βουνοκορυφής». Οι ταλαντωτές υποστηρίζουν το σενάριο υπέρβασης του εν λόγω ορίου με πιθανό βραχυπρόθεσμο πέρας τις 2.180 μονάδες. Υποστηρικτικοί είναι και οι όγκοι συναλλαγών οι οποίοι απορροφούν τους κραδασμούς των ρευστοποιήσεων των κερδισμένων θέσεων καθώς οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές για 4η συνεχόμενη εβδομάδα έχουν διατηρηθεί πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ.

Το σύστημα των κινητών μέσων έχει πλέον καθαρή ανοδική εικόνα με το Γενικό Δείκτη να παίρνει αποστάσεις από τα σημεία καμπής τα οποία πλέον βρίσκονται πέριξ των 2050 μονάδων ενώ ο MACD ξεκινάει από χαμηλά επίπεδα την άνοδο του υποδηλώνοντας ανάλογο ανοδικό περιθώριο με τους ταλαντωτές. Συμπερασματικά, η διαγραμματική εικόνα εμπνέει αισιοδοξία για την συνέχεια χωρίς η αγορά να έχει μπει σε απότομες εξάρσεις ή κινήσεις της τελευταίας στιγμής που θα έδιναν την εντύπωση μιας πιο εύθραυστης τάσης. Ως εκ τούτου οι αγοραστές θα συνεχίσουν να κινούν τα νήματα της αγοράς και την ερχόμενη εβδομάδα.